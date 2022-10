Ligue Europa: des gros regrets pour Rennes, repris par Fenerbahçe après un scénario fou

Le Stade Rennais a craqué et concédé le nul (3-3) ce jeudi soir sur le terrain de Fenerbahçe lors de la cinquième journée de la phase de groupe de la Ligue Europa, après avoir mené 3-0. Les Bretons laissent passer une occasion de rejoindre directement les huitièmes.

Rennes peut s'en vouloir et c'est un euphémisme. Alors qu'ils menaient tranquillement 3-0 sur le terrain de Fenerbahçe ce jeudi et se dirigeaient vers une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, les Bretons ont réussi à se faire reprendre en montrant un visage plus que décevant en seconde période. Résultat, un nul terriblement frustrant (3-3). Assurés de sortir de leur groupe avant même le coup d'envoi de cette rencontre, les hommes de Bruno Genesio voulaient l'emporter pour valider la première place. Avec ce résultat, ils restent deuxièmes à égalité de points avec leur adversaire du soir. Tout se jouera à distance lors de la dernière journée jeudi prochain.

A Istanbul, le quatrième de Ligue 1 a parfaitement démarré en claquant trois buts en une demi-heure. Et même quatre si on compte celui refusé à Majer pour un hors-jeu de Martin Terrier de quelques centimètres (12e). C’est Amine Gouiri qui a trouvé la faille le premier sur un bon service d’Adrien Truffert (5e). Terrier s’est chargé de doubler la mise (16e), avant de voir Gouiri s’offrir un doublé (30e) au terme d’une transition rapide, une des spécialités de cette équipe. Fenebahçe a attendu la fin du premier acte pour se relancer sur une tête d'un Enner Valencia oublié dans la surface (43e).

Le coup de gueule de Bourigeaud

Mais à ce moment-là, Rennes semblait encore assez serein. Même après la sortie sur blessure de Steve Mandanda, remplacé par Dogan Alemdar (52e) à trois semaines du Mondial. Et pourtant, Fenebahçe est parvenu à tout changer. Un coup franc direct de Miha Zajc, sur lequel Alemdar a sa part de responsabilité, a d'abord permis aux Turcs de revenir à 3-2. La pression s'est alors accentuée et les locaux ont fini par égaliser grâce à Emre Mor après une perte de balle à 20 mètres des buts d'Alemdar (88e). "Ce n'est pas un excès de confiance. Mais on doit mieux gérer que ça la fin de match, c'est une faute professionnelle, on est des imbéciles. On va se dire les choses, on n'a pas le droit", a fulminé Bourigeaud au micro de RMC Sport.

C'est donc lors de la dernière journée qu'on connaîtra le premier de ce groupe B. Entre Fenerbahçe, qui défiera le Dynamo Kiev, et Rennes, qui accueillera Larnaca, les Turcs ont pour l'instant l'avantage au goal average général (+4 contre +3 pour Rennes).