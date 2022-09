Mercato : Genesio, jouer dans l'axe... pourquoi Gouiri a choisi Rennes

Les retrouvailles avec Bruno Genesio, le jeu offensif des Bretons, son envie de partir de Nice... Amine Gouiri a détaillé les raisons qui l'ont poussé à rejoindre le Stade Rennais en fin de mercato.

Amine Gouiri avait besoin de changer d'air. Après deux saisons à l'OGC Nice, l'ancien Lyonnais (22 ans) a signé au Stade Rennais dans les dernières heures du mercato, tandis que Gaëtan Laborde faisait le chemin inverse pour retrouver Andy Delort et la Côte d'Azur. Officiellement présenté ce mardi, Gouiri est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à rejoindre la Bretagne.

"J'ai connu le coach (Bruno Genesio) et Flo (Maurice) à Lyon. Ça ressemble à Lyon. J'aime le style de l'équipe, qui me convient parfaitement. Le coach me connaît bien, mes points forts et mes points faibles. Je sais que je vais progresser et m'épanouir. La présence de Florian Maurice et Bruno Genesio a beaucoup compté. J'avais beaucoup d'opportunités et j'ai beaucoup réfléchi", a confié l'attaquant.

Un rôle plus axial à Rennes

Souvent excentré sur un côté avec les Aiglons, Amine Gouiri va occuper un rôle plus axial avec les Rouge et Noir. "Ça fait partie de la vie d'un footballeur de trouver un autre challenge. J'ai beaucoup appris à Nice. Je suis très content d'être au Stade Rennais mais j'avais besoin de partir. À Rennes, je vais pouvoir jouer plus dans l'axe, mon poste de prédilection. C'est un rôle où le coach m'avait fait débuter à 17 ans (lorsqu'il était à l'OL).

Sous les couleurs du Gym, l'international espoir français a disputé 89 matchs toutes compétitions confondues, pour 28 buts marqués et 19 passes décisives.