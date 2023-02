Barçagate: après Séville, l’Espanyol monte aussi au créneau et demande des comptes

Après le Séville FC, un autre club de Liga a exprimé ses inquiétudes dans l'affaire des versements à un ex-responsable arbitral. L’Espanyol s’est dit "alarmé" et a demandé aux institutions espagnoles de faire la lumière sur cette histoire.

La Liga vent debout contre le Barça. Alors que les révélations se multiplient en Espagne autour de l'enquête sur les possibles paiements frauduleux de plusieurs millions d'euros réalisés par le FC Barcelone à un ancien dirigeant arbitral de la Fédération, un nouveau club est monté au créneau pour mettre le géant catalan face à ses responsabilités.

Dans un communiqué publié lundi soir, l’Espanyol, l’autre gros club de Barcelone, s’est dit "alarmé" par la situation et demande aussi à ce que les institutions espagnoles fassent toute la lumière sur cette histoire.

"Les implications possibles seraient si graves qu'une action exceptionnelle est nécessaire"

"Bien qu'elles soient encore en phase d'investigation, les implications possibles de ce qui a été publié pour notre compétition, les clubs qui la composent et les organismes affectés seraient si graves qu'une action exceptionnelle est nécessaire pour clarifier ce qui s'est réellement passé, écrit l’Espanyol. Et, le cas échéant, purger les responsabilités correspondantes au niveau national et/ou international."

Le Séville FC avait également publié un communiqué quelques heures plus tôt, exprimant "sa préoccupation et son indignation". "La gravité des faits connus à ce jour, qui remettent en cause ou sèment le doute sur l'intégrité des compétitions de football espagnol, conduit également le Séville FC à demander publiquement à la Ligue et à la RFEF (…) de promouvoir et de participer à toutes les procédures qui pourraient découler de cette affaire une fois l'enquête terminée."

Selon la presse espagnole, Barcelone aurait versé plus de 6 millions d'euros depuis 2001 à José Maria Enriquez Negreira, ex-numéro deux de l'arbitrage espagnol entre 1994 et 2018, pour conseiller l'équipe sur des questions arbitrales. Quand le Comité technique arbitral espagnol (CTA) a été démembré et restructuré en 2018 et que le Barça a décidé d'arrêter les paiements, Negreira, destitué de son poste au sein de la Fédération, a envoyé un fax au club catalan le 5 février 2019 pour le menacer de révéler un "scandale", selon El Mundo.

Lundi, le président de la Liga Javier Tebas avait également invité le président du club catalan, Joan Laporta, à démissionner s'il n'était pas en mesure de fournir des explications.