Ligue Europa/Europa Conference League: pourquoi W9 a choisi de diffuser l’OM plutôt que l’OL

Frédéric de Vincelles, directeur général des programmes du groupe M6, a expliqué à RMC Sport pourquoi W9 avait choisi de diffuser l’OM plutôt que l’OL, respectivement engagés en quart de finale aller d'Europa Conference League et de Ligue Europa, ce jeudi soir.

Le directeur général des programmes du groupe M6 en dit plus sur les raisons qui ont poussé W9 à diffuser l’OM plutôt que l’OL. Ce jeudi soir (21h), les Marseillais, opposés au PAOK Salonique en quart de finale aller d’Europa League Conference, seront diffusés sur la chaîne de la TNT ainsi que sur Canal+ Sport, tandis que les Lyonnais tenteront de prendre le meilleur sur West Ham pour faire un pas vers les demi-finale de Ligue Europa sur RMC Sport 1.

Au micro de RMC Sport, Frédéric de Vincelles a expliqué pourquoi W9 avait fait ce choix. "On regarde évidemment l’horaire et on privilégie les matchs en prime time. Ensuite, on privilégie en général les matchs à domicile et c’est le cas ce jeudi soir pour l’OM avec un match qui se joue au Vélodrome", a détaillé le directeur général des programmes du groupe M6. Le fait que l’OL dispute son quart de finale aller à l’extérieur a donc joué en défaveur des Rhodaniens.

De meilleurs audiences pour l'OM

Sans affirmer que cette donnée avait pesé dans le choix de W9, Frédéric de Vincelles a également assuré que Marseille réalisait des meilleures audiences. "En général, on fait de bonnes audiences avec Marseille mais on fait aussi de bonnes audiences avec Lyon qui est un grand club, un club apprécié dans le monde du football français. Oui, traditionnellement, on voit qu’il y a peut-être une petite prime aux performances de l’OM", a indiqué le dirigeant.

"Mais, encore une fois, l’OL est un grand club qui fait aussi de très bonnes audiences sur W9", a poursuivi le directeur des programmes du groupe M6, tout en précisant avoir déjà diffusé Lyon à trois reprises depuis le début de la saison, soit "quasiment autant" que Marseille.