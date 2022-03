Conference League: que vaut le PAOK Salonique, adversaire de l’OM en quart de finale ?

L’OM va affronter le PAOK Salonique en quart de finale d’Europa Conference League (aller le 7 avril, retour le 14 avril). A trois semaines de la première des deux confrontations entre les deux équipes, voici tout ce qu’il faut savoir sur le vice-champion de Grèce en titre.

Les Marseillais sont fixés. Au lendemain de leur qualification sur la pelouse du FC Bâle, les hommes de Jorge Sampaoli ont hérité du Paok Salonique en quart de finale d’Europa Conference League. Sur le papier, le club grec n'est pas l’adversaire le plus prestigieux, mais, à ce niveau de la compétition, toutes les équipes ont de sérieux arguments à faire valoir et le club de Thessalonique, ville du nord du pays qui borde la mer Égée, ne déroge pas à la règle.

Le parcours en Europa Conference League

Vice-champion de Grèce en titre derrière l’Olympiakos, le Paok Salonique a dû passer par deux tours de qualification avant d’intégrer la phase de groupes de cette C4. Le club entraîné par Răzvan Lucescu, ancien sélectionneur de la Roumanie (2009-2011), a terminé deuxième de sa poule (11 points), derrière le FC Copenhague, mais devant le Slovan Bratislava et le Lincoln FC (Gibraltar).

Contraints de passer par les barrages, les Grecs ont très difficilement disposé des Danois de Midtjylland aux tirs au but pour accéder aux 8es de finale. Ce jeudi, pour s’offrir une place dans le top 8, le Paok a sereinement validé sa qualification contre la Gantoise (victoire 2-1 au retour et 1-0 à l’aller).

Les résultats en championnat

Comme la saison passée, le club de Thessalonique subit la loi de l’Olympiacos en championnat. Après 27 journées, le Paok est actuellement deuxième, à 12 unités des coéquipiers de Mathieu Valbuena et neuf points devant l’AEK Athènes. À neuf journées de la fin, le classement est donc pratiquement déjà figé et le Paok peut (presque) entièrement se consacrer à la Coupe d’Europe.

Avec 51 buts inscrits en 27 matchs, le club dispose de la meilleure attaque du championnat grec et affiche surtout une forme éclatante. Sur la scène nationale, le Paok n’a plus perdu depuis le 5 décembre dernier, soit une série de 15 matchs d’invincibilité (11 victoires, 4 nuls).

Les joueurs à suivre

L’effectif du Paok Salonique ne présente aucun nom ronflant, mais Răzvan Lucescu peut compter sur de nombreux joueurs d’expérience, comme le capitaine de cette équipe, Vieirinha (36 ans), taulier de cette formation. Ancien de Porto (2005-2009) ou encore de Wolfsburg (2012-2017), il a notamment participé à la Coupe du monde 2014 et à l’Euro 2016 avec le Portugal.

Auteur de 18 buts toutes compétitions confondues cette saison, l’international slovène Jasmin Kurtic (33 ans, 74 sélections), prêté par Parme, devra être serré de près par l’arrière-garde marseillaise. Même s’il n’a trouvé le chemin des filets qu’une seule fois sur la scène européenne cette saison (contre la Gantoise lors du 8e de finale retour), le milieu de terrain passé par Palerme (2011-2013), la Fiorientina (2014-2015) ou encore l’Atalanta Bergame (2015-2018) est un redoutable finisseur et supplée à merveille l’attaquant international portugais Nelson Oliveira (Benfica, Rennes), victime d’une rupture des ligaments des croisés en août dernier et toujours absent des terrains.

La compo contre La Gantoise ce jeudi (8e de finale retour d'Europa Conference League) :

Paschalakis - Lyratzis, Ingason, Crespo, Vieirinha - Schwab, Tsingaras - Murg, Biseswar, Douglas - Akpom

Quelle ambiance au stade pour accueillir l'OM ?

Sur le plan extra sportif, la saison du Paok a été marquée par un drame survenu lors d’affrontements entre supporters. Début février, un jeune fan âgé de 19 ans a été tué en marge d’un match entre le Paok et l’Aris Salonique. Ce décès, le deuxième en deux ans après la mort d’un autre supporter dans le milieu du football a Thessalonique, a poussé le ministère grec des Sports à annoncer la fermeture immédiate de tous les clubs de supporters du pays, et ce jusqu'au 31 juillet. Réputé très chaud, le public grec sera donc vidé de ses individus les plus engagés contre l’OM.