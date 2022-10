Ligue Europa: Hamsik, Yazici, Bozok... Monaco au pays des "ex" à Trabzonspor

Opposés jeudi soir à Trabzonspor (21h) pour la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa, les Monégasques vont retrouver plusieurs joueurs passés par la Ligue 1, et certains éléments habitués des joutes européennes.

Une semaine après sa victoire à Louis-II (3-1), Monaco retrouvera ce jeudi soir à Trabzon (21h) le vainqueur du dernier championnat turc, pour la quatrième journée de la Ligue Europa. Le succès à l'aller s’était dessiné assez facilement grâce notamment au carton rouge récolté dès la 11e minute par Maximiliano Gomez suivi par le but au quart d’heure de jeu de Wissam Ben Yedder. Cette fois, les Monégasques devront s’attendre à une plus grande adversité dans le flambant Senol Günes Stadium au bord de la Mer noire.

Longtemps réputée pour être l’autre (et unique) véritable place du football turc en dehors d’Istanbul (Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas et maintenant Basaksehir), Trabzonspor est aussi devenue la terre d’accueil d’une colonie d’ex. Les ex de la Ligue 1 d’abord : depuis cet été, l’élégant, mais trop irrégulier, Yusuf Yazici a posé ses valises dans cette ville de l’Est de la Turquie. Prêté par Lille, il endosse le rôle dont il a besoin pour être performant : celui du leader technique dépositaire du jeu de son équipe.

Les Monégasques retrouveront aussi Umut Bozok, l’attaquant turc qui avait éclos à Marseille Consolat mais qui avait connu des aventures contrastées à Nîmes puis à Lorient. Trop souvent muet pour rester dans l’histoire des attaquants du championnat de France, il avait fini par quitter sa France natale pour rejoindre l’Empire ottoman de ses racines, et Bozok y a reverdi. Il a retrouvé la confiance qui le fuyait pour terminer la saison dernière en tête du classement des buteurs de la SuperLig avec la modeste équipe de Kasimpasa (20 buts et 7 passés décisives).

Hamsik, Bartra, Trezeguet...

De quoi attirer l’attention de Trabzonspor qui a déboursé un million d'euros pour le faire venir au mois d’août. Enfin, l'ancien Lensois Jean-Philippe Gbamin est arrivé d’Everton cet été pour se relancer à 27 ans seulement après une aventure anglaise qui n’aura pas été concluante. Et puis il y’a les ex des grandes soirées européennes. Certains noms ronflants ont rejoint Trabzonspor ces dernières années. Ainsi, Marek Hamsik a atterri à Trébizonde (l’autre nom de Trabzon) il y a un peu plus d’un an et a porté le club vers le titre la saison dernière. Joueur emblématique et presque captif de Naples, adulé par le bouillant stade San Paolo, Hamsik avait fini par partir à l’été 2019.

Il avait pris la direction de la Chine puis de la Suède, avant de rejoindre Trabzonspor où le Slovaque à crête s’éclate dans un championnat moins strict tactiquement que celui d’Italie. Marc Bartra, le prodige barcelonais devenu défenseur de Dortmund puis du Betis, s’est lui aussi installé à 180 kilomètres de la frontière géorgienne pour la fin d’une carrière où Bartra, souvent gêné par les blessures n’aura jamais semblé donner la pleine mesure de son talent. Et le défenseur semble s’épanouir au pays d’Ataturk.

Des noms comme Mahmoud Trezeguet (ex-Aston Villa) ou Edin Visca (ex Basaksehir) rappelleront probablement quelques souvenir aux amoureux du football européen. Monaco, traditionnelle terre d’accueil de brillants joueurs murs à relancer (Fernando Morientes, Radamel Falcao, Cesc Fabregas et autres Jürgen Klinsmann), est prévenu : il va affronter son pendant turc.