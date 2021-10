Ligue Europa: l'OM ne fait pas appel du huis clos partiel du Vélodrome contre la Lazio

Après les incidents face à Galatasaray, le 30 septembre, l'UEFA a décidé la fermeture de la tribune Nord du Vélodrome pour la réception de la Lazio Rome, le 4 novembre. D'après L'Equipe, le club phocéen n'a pas prévu de faire appel.

Le Vélodrome fera un peu moins de bruit. Selon les informations de L’Equipe, l’OM ne compte pas faire appel de la décision prise par l’UEFA après les débordements survenus face à Galatasaray (0-0), en Ligue Europa, le 30 septembre dernier. La commission de discipline de l'instance européenne a décidé la fermeture de la tribune Nord du Vélodrome pour la réception de la Lazio Rome, le 4 novembre prochain. Une sanction acceptée par les dirigeants marseillais. Le Vélodrome pourra à nouveau faire le plein en Ligue Europa le 9 décembre face au Lokomotiv Moscou.

Le match entre l’OM et Galatasaray avait été brièvement interrompu peu avant la fin de la première période quand des pétards et des fumigènes avaient été jetés depuis le parcage où étaient réunis les supporters du club turc. Un des fumigènes avait touché un chargé de sécurité et un autre avait atteint le Virage Nord du Vélodrome, où étaient installés plusieurs groupes de supporters de l'OM. Le match avait été stoppé huit minutes, avant de reprendre après l'intervention des CRS et des stadiers.

Sampaoli était contre la reprise du match

Le lendemain, Jorge Sampaoli s'était indigné contre la reprise du match. "On se demande surtout pourquoi autant de personnes (les supporters turcs, ndlr) ont provoqué ce genre d'incidents, c'est plutôt étrange. Le plus juste serait d'avoir des sanctions exemplaires contre les incidents violents. Le match aurait dû être arrêté hier, il n'aurait pas dû continuer. Sinon on montre que les violences font partie du jeu. Est-ce qu'on doit s'habituer à ça ou est-ce qu'on prend des sanctions pour permettre aux familles de venir voir des matchs tranquillement ?", avait commenté l'entraîneur de l'OM.

"C'était très violent. On parle de bombes agricoles, d'insultes. Il faut des mesures très fortes sinon on peut se poser la question: ce genre d'incidents est-il plus important que le jeu ? C'est une honte ce qui s'est passé hier", avait-il dénoncé.

