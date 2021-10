OM: Sampaoli dénonce la reprise du match face à Galatasaray et les incidents, "une honte"

En conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli a estimé que le match de Ligue Europa entre l'OM et Galatasaray, arrêté pendant huit minutes ce jeudi en raison de jets de projectiles et de fumigènes sur le terrain, n'aurait pas dû reprendre. Le technicien argentin demande des sanctions exemplaires.

Le début de saison est mouvementé pour l'OM, avec de nouveaux incidents survenus ce jeudi à l'occasion de la réception de Galatasaray lors de la deuxième journée de Ligue Europa (0-0). La partie a été stoppée au Vélodrome à la 38e minute, après des jets de projectiles et de fumigènes, lancés notamment par le parcage turc en direction de la pelouse et des autres tribunes. Les CRS et les stadiers sont intervenus rapidement, tout comme Fatih Terim, l'entraîneur de Galatasaray, qui a demandé aux supporters de se calmer. Le match a repris après une interruption de huit minutes. Mais le climat est resté tendu avec un important dispositif policier.

"C'est une honte"

Interrogé ce vendredi en conférence de presse, au lendemain des incidents, Jorge Sampaoli n'a pas hésité à fustiger la décision des officiels de poursuivre la rencontre malgré le climat hostile. "Plus que la peur d'un possible huis clos, on se demande surtout pourquoi autant de personnes (les supporters turcs, ndlr) ont provoqué ce genre d'incidents, c'est plutôt étrange, a noté Jorge Sampaoli. Le plus juste serait d'avoir des sanctions exemplaires contre les incidents violents. Le match aurait dû être arrêté hier, il n'aurait pas dû continuer. Sinon on montre que les violences font partie du jeu. Est-ce qu'on doit s'habituer à ça ou est-ce qu'on prend des sanctions pour permettre aux familles de venir voir des matchs tranquillement?"

La préfecture de police des Bouches-du-Rhône avait prévu un important dispositif de sécurité pour la rencontre, d'autant plus après les récents incidents survenus dans les stades français. "C'était très violent hier (jeudi). On parle de bombes agricoles, d'insultes. Il faut des mesures très fortes sinon on peut se poser la question: ce genre d'incidents est-il plus important que le jeu? C'est une honte ce qui s'est passé hier", s'est agacé Sampaoli.

Sur le terrain, l'OM a donc concédé un nouveau nul en Europe, après celui obtenu en déplacement sur le terrain du Lokomotiv Moscou (1-1). Le club phocéen se déplacera le 21 octobre prochain sur le terrain de la Lazio Rome, pour la dernière affiche de la phase aller des groupes de Ligue Europa. Avant, l'OM défiera le LOSC ce dimanche (17h), champion en titre en Ligue 1, avant de recevoir Lorient le 17 octobre prochain.