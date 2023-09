Ligue Europa: du lourd pour l'OM, une affiche pour Toulouse... La composition complète des groupes

Le tirage au sort de la Ligue Europa a rendu son verdict. Découvrez tous les groupes, et notamment ceux de l'OM, Rennes et Toulouse. Les Toulousains feront notamment face à Liverpool, Rennes sera opposé à Villarreal alors que l'OM défiera, entre autres, l'Ajax Amsterdam.

Du très lourd pour l'OM, une affiche de prestige pour Toulouse et un groupe équilibré pour Rennes. Le tirage au sort de la Ligue Europa a été effectué ce vendredi 1er septembre à Monaco et les trois clubs français engagés dans la compétition connaissent désormais leur feuille de route.

L'Olympique de Marseille aura fort à faire puisqu'il devra ferrailler avec l'Ajax Amsterdam, Brighton et l'AEK Athènes. Placé dans le groupe de Liverpool, le Toulouse FC appréciera sûrement cette affiche clinquante mais peut croire en une qualification face au Lask Linz et à l'Union Saint-Gilloise. Enfin le Stade Rennais hérite d'un groupe relativement homogène dont il a les moyens de sortir, avec Villarreal, le Maccabi Haifa, et le Panathinaïkos, tombeur de l'OM au 3e tour préliminaire de Ligue des champions.

Rendez-vous le 21 septembre

Les matchs de la première journée se disputeront le 21 septembre. Les autres journées sont programmées les 5 octobre, 26 octobre, 9 novembre, 30 novembre et 14 décembre. Les horaires: 18h45 ou 21h00.

Les premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale. Les deuxièmes disputent les barrages de la phase à élimination directe. Les troisièmes sont reversés en barrages de Ligue Europa Conférence.

Les huit groupes de Ligue Europa

· Groupe A: West Ham, Olympiakos, Fribourg, Backa Topola

· Groupe B: Ajax Amsterdam, OM, Brighton, AEK Athènes

· Groupe C: Glasgow Rangers, Betis Séville, Sparta Prague, Limassol

· Groupe D: Atalanta Bergame, Sporting Portugal, Sturm Graz, Rakow

· Groupe E: Liverpool, Lask Linz, Union Saint-Gilloise, Toulouse

· Groupe F: Villarreal, Rennes, Maccabi Haifa, Panathinaïkos

· Groupe G: AS Rome, Slavia Prague, Sheriff, Servette Genève

· Groupe H: Leverkusen, Qarabag, Molde, Häcken