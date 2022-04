Ligue Europa: la presse catalane abattue après l’élimination du Barça par Francfort

Grand favori pour la victoire en Ligue Europa, le FC Barcelone est tombé de haut en se faisant éliminer par Francfort jeudi après sa défaite à domicile en quart de finale retour (2-3). Les médias locaux accusent le coup.

Un coup de massue mêlée à de l’indignation. La presse catalane peine à encaisser le choc de l’élimination du FC Barcelone en quart de finale de la Ligue Europa, jeudi. Après le nul en Allemagne à l’aller (1-1), les Catalans ont chuté à domicile face à Francfort (2-3) qui a même mené 3-0. Les deux buts espagnols dans les arrêts de jeu n’ont rien changé. La désillusion est totale pour les hommes de Xavi reversés dans la compétition après leur élimination en phase de poule de la Ligue des champions en décembre dernier.

La gueule de bois se ressent en une des journaux quotidiens. Mundo Deportivo use de la sémantique allemande sur sa couverture: "Kaputt en el Kamp Nou" qui se passe de traduction. Le journal fait ainsi une référence à l’imposant délégation des supporters allemands qui ont envahi les travées du Barça à plus de 30.000! Cette imposante présence fait d'ailleurs grincer des dents au sein du club. Xavi a ainsi dénoncé qu'autant de fans adverses aient pu assister à la rencontre.

L’autre journal sportif de la ville se montre plus conventionnel mais tout autant déçu: "quelle déception!". Sergio Busquets, abattu, illustre cet échec fracassant.

L'ironie de la presse madrilène

Le ton est différent chez les médias madrilènes, plus sarcastiques et moqueurs à l’instar de Marca qui propose une première page sur le ton de la moquerie: "El Barça vuelca" (le Barça se retourne) dans une allusion ironique aux récentes déclarations dans les rangs catalans promettant que le Barça était de retour ("El Barça vuelve").

Joueurs, staff et dirigeants le clamaient après une série de quinze matchs consécutifs sans défaite, dont une claque cinglante (0-4) infligée sur le terrain du Real Madrid. La presse de la capitale espagnole s’amuse donc de cette défaite qui tombe mal alors que les Merengues sont, eux, toujours largement leaders de la Liga (avec 12 points d’avance et un match en plus que le Barça) et qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions.