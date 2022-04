Francfort: Trapp a oublié la remontada après l’exploit contre le Barça au Camp Nou

Kevin Trapp (31 ans), gardien de Francfort, a chassé les vieux démons de la remontada vécue au Camp Nou avec le PSG en 2017 face au Barça (6-1) après la victoire de son équipe (2-3) dans le même stade en quart de finale retour de la Ligue Europa, jeudi.

Francfort a signé un exploit majuscule en s’imposant sur le terrain du FC Barcelone (2-3), jeudi en quart de finale retour de la Ligue Europa. Après le nul du match aller (1-1), les Allemands ont livré un récital au Camp Nou en menant 0-3 avant que les Catalans n’inscrivent deux buts de l’espoir en fin de match.

Insuffisant pour priver l’Eintracht d’une grande fête avec les 30.000 supporters ayant fait le déplacement en Catalogne. Kevin Trapp était au premier rang cinq ans après avoir vécu un traumatisme sur le même terrain avec le PSG lors de la célèbre remontada (6-1) en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Ce succès chasse un peu ses vieux démons.

"Ce que j'avais vécu ici en 2017 est bien oublié maintenant"

"Je n'ai pas les mots pour dire ce que je ressens, ce que l'on ressent en tant qu'équipe, a-t-il confié à l’issue du match. On a appliqué notre plan à la perfection. On s'est sentis comme à Francfort, ça a été incroyable, c'était extraordinaire de sentir cela. C'est pour cela qu'on est restés après le match, pour passer du temps avec les supporters, qui ont fait un effort pour être avec nous. Une grande fierté, beaucoup de joie. Leur soutien a été incroyable, on n'a vu que du blanc partout. Ça a été très émouvant. Cela fait des années que je joue, et j'ai rarement vécu cela. Et avant que vous ne me posiez la question, oui, ce que j'avais vécu ici en 2017 est bien oublié maintenant."

Trapp retrouvait le terrain catalan pour la première fois depuis cinq ans. Il avait récemment confié que le souvenir de la remontada le hantait toujours. "A Paris, j'ai passé trois années merveilleuses (2015-2018), avait-il rappelé le gardien allemand. Il n'y a qu'un match dont j'essaie de ne pas me souvenir, celui du Camp Nou avec le PSG. Le problème, c'est que tout le monde me raconte la même chose. J'essaie d'oublier depuis plusieurs années, mais je m'en souviens toujours." Le gardien a quitté Paris en 2018 pour retrouver Francfort, son ancien club, d’abord sous la forme d’un prêt puis définitivement en 2019.