Ligue Europa: le quadruplé historique de Patson Daka avec Leicester

Trois jours après avoir débloqué son compteur de buts avec Leicester, l'attaquant zambien Patson Daka s'est offert mercredi un quadruplé en Ligue Europa, face au Spartak Moscou (4-3, sur RMC Sport). Aucun joueur des Foxes n'avait réussi une telle performance sur la scène européenne.

La machine Patson Daka est visiblement lancée. Transféré cet été du RB Salzbourg à Leicester pour la coquette somme de 30 millions d'euros, le phénomène zambien (23 ans) avait connu un début de saison timide chez les Foxes, devant la plupart du temps rester sur le banc. Ce qui ne l'a pas empêché de débloquer son compteur dimanche dernier face à Manchester United en Premier League (4-2), juste après son entrée en jeu. Un premier but semble-t-il libérateur, puisque mercredi en Ligue Europa, l'avant-centre en a inscrit... quatre de plus.

Titularisé par Brendan Rodgers sur le terrain du Spartak Moscou, Patson Daka a offert à lui seul, ou presque, la victoire à Leicester en Russie (4-3, sur RMC Sport).

Une finition à la Jamie Vardy

Alors que le Spartak menait 2-0, le Zambien a d'abord redonné espoir aux Foxes en toute fin de première période (2-1, 45e). Puis il a pris feu au retour des vestiaires, en égalisant (2-2, 48e), avant de donner l'avantage aux siens dans la foulée (3-2, 54e) et de faire le break dans le dernier quart d'heure (4-2, 78e) avec un quadruplé inédit, aucun joueur de Leicester n'ayant avant lui signé une telle performance sur la scène européenne.

Sur ses quatre buts, Paka en a mis trois du gauche, dans un style très "Jamie Vardyesque", alliant placement, sang-froid, et efficacité. Sans fioriture. "C’est une soirée émouvante pour moi, les sentiments se mélangent, a-t-il confié après la partie. C’est dur de décrire ce que je ressens. Je suis juste heureux d’avoir aidé l’équipe à gagner. Tout le monde est content pour moi, on l’a vu sur le terrain, ils m’ont apporté beaucoup d’amour. Mon but préféré? Je dirais le premier, car c’est celui qui nous a permis de reprendre confiance dans le match."

Formé en Zambie, Patson Daka avait rejoint l'empire Red Bull en janvier 2017, d'abord sous les couleurs du FC Liefering (D2 autrichienne), avant de filer à Salzbourg quelques mois plus tard. Il y avait explosé lors de la saison 2019-2020 (27 buts en 45 matchs), avant de confirmer en 2020-2021 (34 buts en 42 matchs).