Premier League: le calvaire de Manchester United à Leicester

Manchester United s’est lourdement incliné à Leicester (4-2) ce samedi lors de la huitième journée de Premier League. Mason Greenwood et Youri Tielemans ont chacun marqué un but superbe mais les Red Devils perdent gros.

Même Cristiano Ronaldo n’a rien changé. De retour dans le onze de départ de Manchester United ce samedi à Leicester, l’attaquant portugais n’a pas réussi à marquer face aux Foxes. Pire, CR7 n’a que très peu pesé sur le cours de cette affiche de la huitième journée de Premier League. Et au terme d’une piètre prestation collective, les Red Devils ont concédé une nouvelle défaite (4-2) sur la pelouse du King Power Stadium.

Le club mancunien reste sur trois matchs sans victoires en championnat et se retrouve éjecté du podium du championnat avec ce nouvel accroc, avant un calendrier XXL fait de la double confrontation européenne contre l'Atalanta, d'un choc face à Liverpool et du derby contre City dans les semaines à venir.

Greenwood et Tielemans pour un duel de merveilles

Après un début de match assez équilibré, Mason Greenwood pensait avoir sorti son équipe d’un traquenard face à Leicester. Servi le long de la touche dans son couloir droit, l’ailier de 20 ans a repiqué dans l’axe pour décocher une frappe magnifique.

L’Anglais a trouvé la lucarne de Kasper Schmeichel sur cette mine de plus de 25 mètres (1-0, 19e). Après quatre matchs de championnat sans marquer, Mason Greenwood a brièvement fait taire les critiques contre lui. Mais le répit n’a pas duré longtemps.

Un peu plus de dix minutes plus tard, Youri Tielemans a profité d’une grosse erreur de la défense mancunienne pour égaliser. Mis en difficulté par une passe courte de David De Gea, Harry Maguire a craqué face au pressing de Kelechi Iheanacho.

Après avoir récupéré le ballon à l’entrée de la surface, le Nigérian servi Youri Tielemans. D’un enroulé spectaculaire, le milieu belge a nettoyé la lucarne opposée de David De Gea (1-1, 31e).

Vardy prive Rashford d’un retour rêvé

Malgré un peu plus d’envie de la part des Red Devils après la pause, les deux éclairs de Mason Greenwood et Youri Tielemans reseront longtemps les seuls temps forts d’un choc de Premier League assez terne. Mais tout s’est accéléré dans les dernières minutes de cette rencontre.

Après un cafouillage sur corner, Caglar Soyuncu a redonné l’avantage à Leicester (2-1, 78e). De retour sur les terrains après avoir manqué tout le début de saison, Marcus Rashford a bien cru offrir un nul précieux aux Red Devils (2-2, 82e). Mais s’était sans compter sur Jamie Vardy. Assez peu en vue jusque-là, la légende des Foxes a immédiatement répondu à son compatriote en redonnant un but d’avance aux locaux d’une belle demi-volée. Et cette fois, cela a suffi (3-2, 83e).

City éjecte United du podium

A quelques instants du coup de sifflet final, Patson Daka a marqué son premier but en Premier League et confirmé la victoire de Leicester (4-2, 91e). Avec une deuxième défaite en trois matchs, Manchester United glisse hors du podium du championnat. Et pour cause, dans le même temps, City a parfaitement négocié la réception de Burnley (2-0).

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport

Privé de plusieurs internationaux sud-américains (Ederson, Gabriel Jesus) et de Ferran Torres (blessé), Pep Guardiola a aligné un onze un peu chamboulé pour Manchester City ce samedi face à Burnley. Si les Clarets de Maxwel Cornet et Chris Wood auraient pu poser quelques problèmes aux Skyblues, un but rapide de Bernardo Silva a apporté la tranquillité aux siens. Une mine de Kevin de Bruyne en seconde période a sécurisé la victoire des Citizens et leur offre la deuxième place provisoire de Premier League en attendant le match entre Brentford et Chelsea.

Désormais quatrième, Manchester va rapidement devoir se reprendre. D’abord en Ligue des champions face à l’Atalanta mercredi soir. En championnat, ensuite, dès le week-end prochain pour le choc face à Liverpool. Viendront ensuite des duels face à Tottenham et enfin le derby contre les Citizens. Cristiano Ronaldo et les Red Devils n’ont déjà plus le droit à l’erreur.