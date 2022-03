Ligue Europa: les adversaires potentiels de l’OL en quarts, avec du très lourd au programme

L’Olympique Lyonnais a assuré sa place en quarts de finale de la Ligue Europa en accrochant le match nul face au FC Porto (1-1) ce jeudi. Les Gones connaîtront vendredi leur prochain adversaire.

Un club en lice en Ligue Europa, l’OL, et un club en lice en Europa Conference League, l’OM. Chassé de la Ligue des champions après les éliminations du PSG et de Lille, le football français conserve deux cartouches à l’entame du printemps européen. Auteur d’un solide match nul face au FC Porto (1-1) ce jeudi, l’Olympique Lyonnais est le dernier représentant tricolore en C3. Cet habitué des joutes européennes peut rêver d’un beau parcours cette saison. Mais la suite pourrait être corsée au vu du plateau des quarts de finale.

>> Abonnez-vous à RMC Sport et suivez en direct la Ligue Europa

Le Barça en quarts pour l’OL ?

Au rayon des favoris de l’épreuve désormais, on retrouve le FC Barcelone qui s’est défait de Galatasaray en 8es de finale. Autres formations référencées toujours présentes, l’Atalanta Bergame, demi-finaliste de la Ligue des champions en 2020, ou encore West Ham, auteur d’une saison solide en Premier League.

>> Ligue Europa: revivez OL-Porto (1-1)

Et un tirage facile pour l’OL ? Il n’en existe pas véritablement, mais l’opportunité pourrait être belle face à Braga, qui a tout de même sorti Monaco ce jeudi, ou les Glasgow Rangers contre qui Lyon avait décroché une victoire et un match nul en phase de groupe. Verdict vendredi à partir de 13h, lors d’un tirage au sort à suivre sur RMC Sport 1 et en direct commenté sur le site de RMC Sport.

Les adversaires potentiels de l’OL :

Atalanta Bergame (ITA)

Glasgow Rangers (ECO)

FC Barcelone (ESP)

Braga (POR)

Eintracht Francfort (ALL)

Leipzig (ALL)

West Ham (ANG)