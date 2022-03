Europa Conference League: les adversaires potentiels de l’OM en quart de finale

L’OM s’est qualifié pour les quarts de finale d’Europa Conference League après sa victoire 2-1 sur la pelouse de Bâle, ce jeudi soir. Les Marseillais connaîtront leur adversaire vendredi à l’issue du tirage au sort.

L’OM sera au rendez-vous des quarts de finale d’Europa Conference League. Les Marseillais ont validé leur qualification en battant 2-1 le FC Bâle ce jeudi soir en 8e de finale, sur le même score qu’au match aller, et ont donc intégré le top 8 de cette toute nouvelle compétition européenne.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre l'Europa Conference League

Au prochain tour, les Marseillais peuvent retrouver Bodo Glimt (NOR), le PSV Eindhoven (P-B), Leicester (ANG), le Feyenoord Rotterdam (PB), le Paok Salonique (GRE), le Slavia Prague (RTC) ou l’AS Roma (ITA). Si, à ce niveau de la compétition il n’y aura pas de tirage facile, aucun de ces sept clubs ne paraît hors de portée des Marseillais.

>> Revivez Bâle-OM (1-2)

L'AS Roma, adversaire le plus prestigieux

L’AS Roma (12e) est le club qui possède le coefficient UEFA le plus élevé. Mais la formation entraînée par José Mourinho, sixième de Serie A, n’est clairement pas un épouvantail et semble accessible, d'autant qu’on savoure à l’avance à l'idée d'une confrontation entre Jorge Sampaoli et le "Special One". Au classement des coefficients UEFA, seuls la Roma et le Slavia Prague (33e) sont mieux placés que l’OM (46e).

Même si le chemin sera encore long, Pape Gueye a donc raison de nourrir quelques espoirs, à quatre rencontres d’une place en finale à Tirana le 25 mai prochain. "Ce n’était pas l’objectif du début de saison, mais maintenant qu’on est en quart de finale, on veut aller jusqu’au bout, a assuré le milieu marseillais en conférence de presse après la victoire contre Bâle. "On est un grand club, on doit gagner le maximum de trophées. Il y a un trophée au bout de cette Europa Conference League, donc on va tout faire pour continuer à travailler."

Le tirage au sort des quarts et des demi-finales de cette Europa Conference League aura lieu vendredi à partir de 13h. Il sera à suivre sur RMC Sport 1 ainsi que sur le site de RMC Sport.

Les adversaires potentiels de l’OM en quarts:

Bodo Glimt (NOR)

PSV Eindhoven (PB)

Leicester (ANG)

Feyenoord Rotterdam (PB)

PAOK Salonique (GRE)

Slavia Prague (RTC)

AS Roma (ITA)