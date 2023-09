Ligue Europa/Ligue Europa Conférence: le calendrier des matchs de l'OM, Rennes, Toulouse et Lille

Les calendriers intégraux de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence ont été dévoilés. Les matchs de l'OM, Toulouse, Rennes et Lille se joueront les 20 et 21 septembre, 5 octobre, 26 octobre, 9 novembre, 30 novembre et 14 décembre.

Demandez le programme. L'UEFA a dévoilé le calendrier complet des matchs de l'Olympique de Marseille, du Stade Rennais et du Toulouse FC en Ligue Europa, ainsi que ceux du Losc en Ligue Europa Conférence. Les matchs se tiendront du 20 et 21 septembre au 14 décembre.

L'OM débute par un déplacement difficile à Amsterdam pour affronter l'Ajax dans le très relevé groupe B. Le premier match au Vélodrome est prévu le 5 octobre contre Brighton. C'est aussi contre le club anglais que le club phocéen terminera sa phase de groupes.

Pour Toulouse, la campagne européenne commence sur le terrain de la Royale Union Saint-Gilloise, alors que le Stade Rennais entre en lice à domicile contre le Maccabi Haifa. Pour le Losc, le premier adversaire est Olimpija Ljubljana. Mais attention, cette rencontre est exceptionnellement programmée un mercredi, le 20 septembre à 16h30.

La liste des matchs des clubs français en C3 et C4

OM

Jeudi 21 septembre: Ajax-OM (21h)

Jeudi 5 octobre: OM-Brighton (18h45)

Jeudi 26 octobre: OM-AEK (18h45)

Jeudi 9 novembre: AEK-OM (21h)

Jeudi 30 novembre: OM-Ajax (21h)

Jeudi 14 décembre: Brighton-OM (21h)

Jeudi 21 septembre: Union SG-Toulouse (18h45)

Jeudi 5 octobre: Toulouse-Lask (21h)

Jeudi 26 octobre: Liverpool-Toulouse (21h)

Jeudi 9 novembre: Toulouse-Liverpool (18h45)

Jeudi 30 novembre: Toulouse-Union SG (21h)

Jeudi 14 décembre: Lask-Toulouse (18h45)

Jeudi 21 septembre: Rennes-Maccabi Haifa (18h45)

Jeudi 5 octobre: Villarreal-Rennes (21h)

Jeudi 26 octobre: Panathinaïkos-Rennes (21h)

Jeudi 9 novembre: Rennes-Panathinaïkos (18h45)

Jeudi 30 novembre: Maccabi Haifa-Rennes (18h45)

Jeudi 14 décembre: Rennes-Villarreal (18h45)

Mercredi 20 septembre: Lille-Olimpija (16h30)

Jeudi 5 octobre: Klaksvik-Lille (18h45)

Jeudi 26 octobre: Lille-Bratislava (18h45)

Jeudi 9 novembre: Bratislava-Lille (21h)

Jeudi 30 novembre: Olimpija-Lille (18h45)

Jeudi 14 décembre: Lille-Klaksvik (21h)