Ligue Europa: Manchester United renverse le Barça, les Catalans quittent déjà l'Europe

Dans un match intense et riche en occasions et en rebondissements, Manchester United a battu le Barça 2-1 jeudi soir à Old Trafford en 16e de finale retour de Ligue Europa.

Barça KO. Il était écrit qu’un grand d’Europe tomberait ce jeudi soir à Old Trafford. Ce sera le FC Barcelone. Car le théâtre des rêves a bien porté son nom et c’est Manchester United qui disputera les huitièmes de finale de Ligue Europa (tirage au sort ce vendredi). Menés à la pause (penalty de Lewandowski), des Red Devils métamorphosés en deuxième période ont su renverser la vapeur et s’imposer 2-1 grâce à des buts 100% brésiliens signés Fred et Antony. Suffisant pour passer après le match nul au Camp Nou à l'aller (2-2). Le retour a lui aussi tenu toutes ses promesses.

Antony délivre Old Trafford

Le premier acteur à se mettre en évidence est Français. Il s’agit de l’arbitre Clément Turpin qui siffle un penalty en faveur du Barça après un accrochage entre Bruno Fernandes et Alejandro Baldé. Avec un peu de réussite, Robert Lewandowski donne l’avantage aux Catalans (0-1, 18e). Mais les Red Devils reviennent des vestiaires transformés et boostés par l’égalisation de Fred (47e).

Dans un match alerte et tendu, Jules Koundé n’est pas loin de redonner l’avantage au Barça d’une superbe tête boxée par David De Gea (64e). Mais c’est finalement MU qui met Barcelone au tapis sur une belle frappe de l’attaquant brésilien, Antony, entré à la pause à la place de Wout Weghorst (2-1, 77e). Sauvé par Raphaël Varane en fin de partie, Manchester United s'impose et peut encore rêver d'un deuxième titre en C3.