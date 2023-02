Manchester United-Barça: le penalty de Lewandowski qui douche Old Trafford

Le FC Barcelone a ouvert le score grâce à un penalty réussi de Robert Lewandowski face à Manchester United, jeudi, en 16e de finale retour de Ligue Europa.

Clément Turpin n’a pas mis beaucoup de temps avant d’être un acteur marquant du 16e de finale retour de Ligue Europa entre Manchester United et le FC Barcelone. Dès la 18e minute de jeu, l’arbitre français n’a pas hésité pour siffler un penalty en faveur du Barça après un accrochage entre Bruno Fernandes et Alejandro Baldé dans la surface des Red Devils.

Des regrets pour De Gea

Une faute assez évidente qui a permis au buteur polonais de transformer, avec un peu de réussite, son tir au but, David De Gea touchant le ballon (0-1, 18e). Avec ce premier but, l’équipe catalane mène 1-0 et se rapproche de la qualification pour les huitièmes de finale même si rien n'est joué, loin de là. Rappelons que les deux géants européens s’étaient séparés sur le score nul de 2-2 lors du match aller, il y a une semaine au Camp Nou. Le tirage au sort des 8emes aura lieu vendredi.