Ligue Europa: Mourinho visé par une procédure de l'UEFA pour "langage insultant" envers l'arbitre

Une procédure a été ouverte par l'UEFA contre José Mourinho après son attitude vis-à-vis de l'arbitre de la finale de la Ligue Europa perdue par la Roma face au Séville FC.

José Mourinho dans le viseur de l'UEFA. Dans un communiqué publié ce vendredi, l'instance européenne annonce l'ouverture d'une procédure pour "langage insultant" contre l'entraîneur de la Roma en raison de son attitude vis-à-vis de l'arbitre de la finale de la Ligue Europa perdue mercredi par la Roma contre le Séville FC (1-1 a.p., 4-1 t.a.b.). Le technicien portugais s'en était pris à plusieurs reprises pendant le match à Anthony Taylor. Il avait notamment été sanctionné d'un carton jaune.

Il risque une suspension

Immédiatement après la finale, il avait été filmé dans le parking du stade de Budapest en train d'attendre la sortie de l'arbitre avant de l'insulter en anglais et en italien, le qualifiant notamment de "honte". Il avait déjà étalé son amertume contre le corps arbitral face aux médias. "Nous avons eu une grande finale, intense et virile, mais c'est injuste, avait-il déclaré sur Sky Italia. L'arbitre semblait espagnol. Il n'a pas donné toute une série de cartons jaunes et la chose injuste est que Lamela, qui aurait dû prendre un deuxième carton jaune, a ensuite marqué son tir au but."

Le "comportement incorrect" de Mourinho est passible selon le règlement de l'UEFA et son article 15 d'une suspension, éventuellement assortie d'une amende ou d'un "travail d'intérêt général au service du football". Il pourrait écoper d'une "suspension pour deux matchs de compétition pour avoir insulté ou tenu des propos injurieux à l'encontre d'un officiel".