Ligue Europa: Nantes sanctionné par l'UEFA après son barrage retour contre la Juve

L'UEFA n'a pas apprécié les fumigènes allumés par des supporters du FC Nantes lors du barrage retour de Ligue Europa perdu contre la Juve, et a donc décidé de sanctionner le club.

Waldemar Kita va devoir sortir le chéquier. Ce jeudi, le FC Nantes a été sanctionné financièrement par l’UEFA après les agissements de ses supporters lors de son barrage retour de Ligue Europa perdu contre la Juventus Turin (3-0), le 23 février dernier, à la Beaujoire. Le club devra régler une amende de 66.125 euros en raison d'usage d'engins pyrotechniques, jets d'objets, diffusion de "messages provocateurs à caractère offensant" et invasion du terrain par un streaker.

Un huis clos partiel de la Beaujoire... pour le prochain match européen du FCN

L’UEFA a aussi ordonné un huis clos partiel de la Beaujoire pour la prochaine rencontre européenne des Canaris. Avant le match, Antoine Kombouaré avait pourtant appelé les supporters à ne pas utiliser de fumigènes. "Je sais quelle est la ferveur autour de ce club, mais c'est juste la récompense de ce qu'on est en train de vivre, avait-il insisté. Mais il faut rester calme malgré tout ça. On ne sait jamais. Si on passe le tour, il ne faudrait pas qu'on soit sanctionné pour un potentiel huitième de finale. Il faudrait qu'ils mettent le feu, mais au sens figuré. Il y a une semaine, on était à Turin, il y avait une sacrée ambiance. Mais on n'est pas obligés de faire des feux d'artifice."

La Beaujoire, qui attendait une telle affiche au niveau européen depuis une éternité, avait assuré le show à grands coups de banderoles… et de fumigènes du côté de la Brigade Loire. Une énorme ambiance qui n’avait pas perturbé les Turinois, emmenés ce soir-là par un grand Angel Di Maria. Après avoir sorti Nantes, la Juve a éliminé Fribourg et défiera le Sporting en quarts de finale.