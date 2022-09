Nantes: "Christophe a merdé", estime Kombouaré après la polémique sur Galtier et le char à voile

Au micro de RMC Sport, ce mercredi à la veille de Nantes-Olympiacos en Ligue Europa (ce jeudi à 21h), Antoine Kombouaré a estimé que Christophe Galtier avait fait une erreur en ironisant sur les trajets en avion du PSG. Mais le coach des Canaris a également déploré la "récupération politique" qui a suivi les propos du Parisien.

C’est la polémique qui agite le football français depuis le début de la semaine. Ce lundi, en conférence de presse, Christophe Galtier a ironisé sur les trajets en avion du PSG en lâchant une blague sur les chars à voile, ce qui a provoqué un véritable tollé. Si le coach parisien a tenu à s’excuser mardi soir après la victoire du club de la capitale contre la Juventus Turin en Ligue des champions (2-1), Antoine Kombouaré s’est également exprimé sur le sujet ce mercredi au micro de RMC Sport.

"Christophe, il a merdé comme on dit. Il le sait et c’est bien car il s’en est excusé. C’est un sujet important, ça a créé un buzz terrible. Je suis en même temps peiné et en colère, car on a vu de la récupération politique et certains médias en faire trop. Ce qui m’a le plus énervé, c’est que les gens pensent quand on est déconnectés de la réalité et des problèmes de la société. Mais c’est impossible", a estimé le coach du FC Nantes à la veille de la réception de l’Olympiacos en Ligue Europa (ce jeudi à 21h).

Kombouaré: "Bien sûr que ça nous touche"

Le technien nantais s’est ensuite attardé sur son cas personnel, assurant qu’il se sentait bel et bien concerné par ces problématiques. "Moi, je suis parent, au-delà d’être entraîneur, j’ai des enfants et des petits-enfants. Tous les jours, ma question c’est ‘quelle vie, quel futur j’ai envie de laisser à mes enfants ?’ On parle des problèmes de pollution, mais aujourd’hui, que font les grands pays qui polluent ? On va parler de la Chine, des Etats-Unis, de l’Inde, de la Russie…"

"Moi, personnellement, j’ai des gens qui sont inquiets en Nouvelle-Calédonie, a poursuivi le coach kanak. Dans les îles où ma famille vit, il y a des îles qui vont être englouties par la montée des eaux. Donc bien sûr que ça nous touche ! Ça m'emmerde vraiment quand j’entends que nous, les footeux, on n’est pas touchés par ces problèmes. Ce n’est pas possible de dire ça." Le message est passé.