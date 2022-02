Ligue Europa: Naples accroche le Barça au Camp Nou, le barrage retour s'annonce explosif

Le FC Barcelone a été tenu en échec par Naples (1-1) en barrage aller de Ligue Europa, jeudi au Camp Nou. Les joueurs de Xavi tenteront d'obtenir leur ticket pour les huitièmes de finale dans une semaine, sur la pelouse du Napoli.

Le Barça peut trembler. L’équipe de Xavi n’a pas réalisé une belle affaire en concédant le match nul 1-1 face à Naples jeudi en barrage aller de Ligue Europa. Feran Torres sur penalty a répondu à un but de Piotr Piotr Zielinski en première période. Eliminée de la Ligue des champions, la formation catalane devra réaliser une grosse perf, dans une semaine, au stade Diego Maradona, si elle veut poursuivre aventure européenne.

Zielinski refroidit le Camp Nou

Si la première période est relativement équilibrée, c’est Naples qui prend l’avantage grâce à Piotr Zielinski. Le Polonais, en deux temps, catapulte le ballon au fond des filets (29e). Après la pause, le Barça prend véritablement l’emprise sur le jeu et revient au score sur penalty consécutif à une main de Juan Jesus. Feran Torres se charge de remette les compteurs à égalité (58e).

Ferran Torres en larmes

Peu après l’heure de jeu, Xavi fait entrer Gavi, Busquets et surtout Ousmane Dembélé, immédiatement conspué, comme à chacune de ses prises de balles, par les supporters catalans. C’est après un des éclairs du Français que Ferran Torres manque l'une des nombreuses balles de match en fin de match (88e). Hormis son penalty, la recrue hivernale a tout manqué, et c'est en larmes que l'ex-joueur de Manchester City quitte la pelouse. Il devra être plus efficace dans une semaine en Italie, sous peine de dire au revoir à la Coupe d'Europe.