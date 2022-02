Barça: Xavi classe le dossier Dembélé mais le prévient

Xavi Hernandez s’est exprimé ce mercredi sur la gestion d’Ousmane Dembélé avant la réception de Naples en Ligue Europa. L’entraîneur du Barça compte toujours sur le Français mais le soumettra à rude concurrence d’ici la fin de saison.

Eliminé piteusement de la Ligue des champions dès la phase des poules, le Barça va tenter de sauver sa saison européenne en Ligue Europa. Mais là encore la tâche de l’équipe blaugrana s’annonce compliquée avec une double confrontation à venir contre Naples.

Avant la réception du club italien lors du match aller ce jeudi au Camp Nou (18h45 en direct sur RMC Sport 1), Xavi Hernandez a livré son ressenti sur le cas Ousmane Dembélé. En conflit avec sa direction, l’ailier français bénéficie toujours de la confiance de son technicien malgré un avenir incertain en Catalogne.

Xavi: "Dembélé nous aidera et aura du temps"

De retour dans le groupe contre l’Atlético puis entré en jeu lors du derby contre l’Espanyol, "Dembouz" n’a pas encore rété confronté aux supporters du Barça à domicile. Mais à écouter Xavi, cela ne devrait pas avoir d’incidence sur son jeu.

"Cela ne dépendra du fait de jouer à domicile ou à l’extérieur, cela dépendra de ce qu’il montre à l’entraînement, de l’état de forme des joueurs qui peuvent évoluer à son poste, a estimé l’entraîneur en conférence de presse ce mercredi. Mais je suis sûr qu’il pourra encore nous aider. Il a fait vingt bonnes minutes contre l’Espanyol. Il a créé des occasions, il a joué avec conviction et pris la profondeur. Il nous aidera et aura du temps de jeu jusqu’à la fin de la saison. Il est encore là pour quelques mois et jouera quand nous aurons besoin de lui."

Xavi met Dembélé face en concurrence avec Traoré

En attendant un éventuel départ d’Ousmane Dembélé lors du mercato hivernal, le Barça a recruté Ferran Torres à Manchester City et a rapatrié Adama Traoré en provenance de Wolverhampton. Une nouvelle concurrence à laquelle le champion du monde 2018 va devoir se plier comme les autres.

"Adama Traoré nous aide beaucoup de choses C’est un joueur mature qui faire les bons choix, a enchaîné Xavi Hernandez. Il prend les bonnes décisions. Il n’a joué que deux matchs, c’est peu, mais il peut apporter beaucoup. Il créé le déséquilibre et sait orienter le jeu. Il peut renverser le cours d’un match, il sera très utile pour l’équipe. Je suis content pour lui, c’est un grand professionnel et il nous aidera beaucoup."