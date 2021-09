Ligue Europa: Naples battu, Fekir buteur… ce qu’il faut retenir de la soirée

Encore une belle soirée de Ligue Europa avec la défaite surprise de Naples face au Spartak Moscou (2-3) et le but de Nabil Fekir avec le Betis, victorieux sur la pelouse de Ferencvaros (2-3). En Europa Conference League, Harry Kane a signé un triplé avec Tottenham face aux Slovènes de Mura (5-1).

Naples surpris par le Spartak Moscou

La grosse cote de la soirée. Si Naples est un impressionnant leader de Serie A avec six victoires en autant de matchs, les Napolitains ont été battus à domicile par le Spartak Moscou 3-2. Malgré un but inscrit après 11 secondes de jeu par Elmas et un deuxième dans le temps additionnel signé Osimhen, les Italiens ont été surpris par les Russes. Dans un groupe C très disputé, le Legia Varsovie est leader devant le Spartak Moscou, Naples et Leicester.

>> Pour ne rien manquer de la Ligue Europa et de l'Europa Conference League, l'offre aux abonnements RMC Sport est par ici

Fekir buteur pour le Betis

Et de deux pour le Betis Séville qui signe ce jeudi une 2eme victoire en Ligue Europa. Après avoir battu le Celtic, l’équipe d’Andalousie s’est imposée sur la pelouse de Ferencvaros (1-3). Une victoire à laquelle Nabil Fekir a participé en inscrivant le premier but de son équipe. Le champion du monde français qui avait été passeur décisif en Ecosse inscrit son 2eme but de la saison après celui inscrit en Liga face à l’Espanyol. Le Betis jouera la première place face au Bayer Leverkusen, co-leader avec les Espagnols.

Harry Kane voit triple en Europa Conference League

Les Slovènes du NS Mura n’ont pas existé face à Tottenham. Quinze jours après leur nul à Rennes (2-2), les Spurs ont écrasé leur adversaire 5-1 lors de la 2eme journée d’Europa Conference League. Si Alli sur penalty (4e) et Le Celso (8e) ont rapidement permis aux Londoniens de faire le break, Harry Kane a brillé avec un triplé (68e, 76e, 87e).

Mura-Tottenham : 1-5

Vitesse Arnhem-Rennes : 1-2

Les résultats de la 2e journée de Ligue Europa

Groupe A

Lyon-Bröndby : 3-0

Sparta Prague-Glasgow Rangers : 1-0

Groupe B

Real Sociedad-Monaco : 1-1

Sturm Graz-PSV Eindhoven : 1-4

Groupe C

Naples-Spartak Moscou : 2-3

Legia Varsovie-Leicester : 1-0

Groupe D

Fenerbahçe-Olympiacos : 0-3

Royal Antwerp-Eintracht Francfort : 0-1

Groupe E

Marseille-Galatasaray : 0-0

Lazio Rome-Lokomotiv Moscou : 2-0

Groupe F

Braga-Midtjylland : 3-1

Ludogorets-Etoile Rouge de Belgrade : 0-1

Groupe G

Celtic-Bayer Leverkusen : 0-4

Ferencvaros-Betis Séville : 1-3

Groupe H

Genk-Dinamo Zagreb : 0-3

West Ham-Rapid Vienne : 2-0