Ligue Europa: OM, Rennes, TFC… les adversaires potentiels pour les clubs français

La tirage au sort de la phase de poules de Ligue Europa se déroulera vendredi à Monaco. Si Rennes et l’OM qui sont dans le chapeau 2 peuvent rêver d’un tirage clément, ça s’annonce compliqué pour Toulouse, dans le chapeau 4.

Après le tirage au sort de la Ligue des champions ce jeudi, place au tirage de la phase de poules de la Ligue Europa ce jeudi à Monaco (à suivre en direct à partir de 13h sur le site et l’appli RMC Sport). Si le PSG et Lens n’ont pas été épargnés, Rennes, l’OM et surtout Toulouse, les trois représentants français en C3 peuvent aussi avoir peur. Les Marseillais et les Rennais figureront dans le chapeau 2. Ils peuvent redouter un choc face à Liverpool, l'AS Roma, West Ham, tenant du titre en Ligue Europa Conférence ou encore l’Ajax Amsterdam.

L’OM pourrait d’ailleurs retrouver Panathinaïkos. Son bourreau au 3eme tour préliminaire de Ligue des champions a été éliminé en barrage et figure dans le chapeau 4 de C3. Un chapeau dans lequel figure aussi le TFC. Le vainqueur de la Coupe de France peut craindre le pire avec comme adversaires potentiels Liverpool (chapeau 1), le Sporting (chapeau 2) et Fribourg (chapeau 3).

Chapeau 1 :

West Ham (ANG)

Liverpool (ANG)

AS Roma (ITA)

Ajax Amsterdam (PB)

Villarreal (ESP)

Bayer Leverkusen (ALL)

Atalanta Bergame (ITA)

Glasgow Rangers (ECO)

Chapeau 2 :

Sporting Lisbonne (POR)

Slavia Prague (RTC)

Rennes (FRA)

Olympiacos (GRE)

Betis Séville (ESP)

LASK (AUT)

Marseille (FRA)

Qarabag (AZE)

Chapeau 3 :

Molde (NOR)

Brighton (ANG)

Sheriff Tiraspol (MOL)

Union Saint-Gilloise (BEL)

Fribourg (ALL)

Sparta Prague (RTC)

Maccabi Haïfa (ISR)

Sturm Graz (AUT)

Chapeau 4 :

Toulouse (FRA)

AEK Athènes (GRE)

Backa Topola (SER)

Servette Genève (SUI)

Panathinaïkos (GRE)

Rakow Czestochowa (POL)

Aris Limassol (CHY)

Häcken (SUE)