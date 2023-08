Ligue des champions: le groupe alléchant du RC Lens avec Séville, Arsenal et le PSV Eindhoven

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions 2023-2024 (à suivre sur RMC Sport) a eu lieu ce jeudi à Monaco. Le RC Lens, dauphin du PSG la saison dernière, connaît désormais ses adversaires.

Ça aurait pu être pire pour le RC Lens. Pour leur grand retour sur la scène européenne après 16 ans d'absence, les Sang et Or, 2es de Ligue 1 la saison passée, ont échappé au parcours du combattant qui leur était promis lors du tirage au sort de la phase de poules de cette Ligue des champions 2023-2024. Placé dans le chapeau 4 avec le plus petit indice UEFA du plateau (12,232), le club artésien a hérité du Séville FC, d'Arsenal et du PSV Eindhoven au sein du groupe B.

Un tirage moins compliqué que celui du PSG, champion de France en titre, qui est tombé dans le "groupe de la mort" et affrontera le Borussia Dortmund, l'AC Milan et Newcastle dans le groupe F.

Coup d'envoi le 19 septembre

La phase de poules aura lieu du 19 septembre au 13 décembre 2023. Le tirage au sort des huitièmes de finale se tiendra le 18 décembre 2023 à Nyon, mais ces rencontres n'auront lieu qu'entre le 13 février et le 13 mars 2024.

Les quarts de finale allers se disputeront les 9-10 avril et les retours les 16-17 avril 2024. Pour les heureux qualifiés, les demi-finales allers se tiendront les 30 avril-1er mai et les retours les 7-8 mai 2024. Enfin, la finale de la Ligue des champions aura lieu le 1er juin 2024 à Wembley, en banlieue de Londres.

"Un truc de malade"

Qualifié directement pour la Ligue des champions après une brillante saison qui l'a vu échouer à un petit point du champion parisien, le RC Lens aborde son retour dans la plus prestigieuse compétition européenne avec envie et humilité.

Onze Mondial. "J'avais pour habitude de faire des soirées pizza avec mes potes pour ces matchs-là. Bientôt, je vais jouer cette compétition le mardi soir et le mercredi soir", confiait le portier artésien Brice Samba au magazine

"On a déjà mis la musique de la Ligue des champions dans le vestiaire. Mais lorsqu’on va l’entendre au moment d’entrer sur la pelouse, ce sera vraiment fort. J’espère de tout cœur que notre premier match se jouera à domicile, ça va être un truc de malade mental”, poursuit l'international français, encore appelé ce jeudi par le sélectionneur Didier Deschamps.

Un mercato réussi

Comme souvent après une saison réussie, le RC Lens a vu plusieurs de ses cadres partir vers des clubs plus prestigieux. L'international belge Loïs Openda a ainsi pris la direction du RB Leipzig pour 38M€ et l'international ivoirien Seko Fofana a rejoint le club saoudien d'Al-Nassr, où il jouera aux côtés de la légende portugaise Cristiano Ronaldo.

Mais les Sang et Or ne sont pas restés inactifs sur le marché des transferts puisqu'ils sont parvenus à convaincre la jeune pépite montpelliéraine Elye Wahi, auteur de 19 buts lors de la saison 2022-2023, de rejoindre le Pas-de-Calais pour une durée de 5 ans et un chèque de 30M€, devenant par la même le plus gros transfert de l'histoire du club. Au rayon des arrivées, le RC Lens a également fait signer un autre international espoirs, le milieu de terrain Andy Diouf, contre une indemnité de 15M€.

Le groupe du RC Lens

· Séville FC

· Arsenal FC

· PSV Eindhoven

· RC Lens