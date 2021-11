Ligue Europa: ses supporters interdits à Marseille, la Lazio dénonce "une offense gratuite"

Les supporters de la Lazio ont été interdits de déplacement pour le match de Ligue Europa face à l’Olympique de Marseille, prévu ce jeudi (21h), par un arrêté du ministre de l'Intérieur. La manière dont il a été rédigé agace le club italien, qui a réagi dans un communiqué.

Les tribunes du Vélodrome n’accueilleront pas de supporters romains pour le match entre l’OM et la Lazio, ce jeudi en Ligue Europa (21h). L’interdiction de se déplacer mercredi et jeudi à Marseille pour les fans visiteurs a été publiée dans le Journal officiel ce lundi, via un arrêté du ministère de l’Intérieur. Si la décision, qui vise à assurer le bon déroulement de la rencontre, est comprise par le club italien, la manière dont elle a été formulée est beaucoup moins bien passée.

Une "offense gratuite" envers tous les fans

"La décision du ministère français de l'Intérieur d'interdire aux supporters de la Lazio de se rendre dans la ville de Marseille par précaution n'est pas surprenante et est conforme à ce qui a déjà été décidé par les autorités italiennes lors du match aller", explique le club dans un communiqué. Cette interdiction de déplacement avait été convenue d’un commun accord entre les deux clubs et l’UEFA. Mais les "raisons injustifiables" et les "modalités d’application" de l’ordonnance ont provoqué la colère des Romains.

"La Lazio ne peut accepter une offense gratuite envers tous les fans des Biancocelesti et le club lui-même, qui a toujours combattu les comportements violents et toute forme de discrimination, à l'intérieur et à l'extérieur des stades, par des actions concrètes", peut-on lire dans le texte. Dans son arrêté, le ministère parle du "comportement violent de certains supporters" du club romain "de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre", mais aussi de "l'interprétation répétée de chants fascistes et la réalisation de saluts nazis".

"Une clarification des institutions françaises" attendue

"On a vu aussi que la violence dans les stades reste malheureusement un phénomène répandu et préoccupant, à commencer par ce qui s'est passé récemment au Vélodrome de Marseille", poursuit le communiqué. Lors du Classique contre le PSG, fin octobre, des supporters ont notamment lancé des projectiles sur la pelouse, forçant la sécurité à utiliser des boucliers pour protéger les Parisiens sur les corners. "Nous attendons donc une clarification des institutions françaises et une position claire de notre diplomatie face aux expressions d'indignation qui devraient outrager tous les Italiens, qu'ils soient fans ou non et les couleurs de leurs drapeaux", conclue le club romain.

La dernière rencontre avec des supporters des deux clubs entre l'OM et la Lazio, qui remonte au 25 octobre 2018, avait été émaillée d’importantes violences. Quatre personnes avaient été blessées par arme blanche lors d'une rixe impliquant près de 200 supporters.