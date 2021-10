Ligue Europa: pas de supporters visiteurs pour le double affrontement OM-Lazio

INFO RMC Sport. Il n'y aura pas de supporters visiteurs lors de la double confrontation entre l'Olympique de Marseille et la Lazio Rome, en Ligue Europa, en raison des tensions entre fans des deux clubs.

Une réunion s’est tenue ce jeudi soir au stade Vélodrome entre les groupes de supporters marseillais et la direction de l’OM. À l’ordre du jour, au-delà des célébrations de dimanche pour rendre hommage à Bernard Tapie, le club olympien a informé les supporters marseillais qu’il n’y aura pas de déplacement de supporters la semaine prochaine pour le déplacement à Rome.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez l'OM en Ligue Europa

Selon nos informations, l’OM et la Lazio, en concertation avec l’UEFA, ont décidé de ne pas organiser de déplacements de supporters adverses lors de cette double confrontation. Avec un principe de réciprocité : pas de fans olympiens à Rome, pas de fans de la Lazio à Marseille.

Le souvenir des incidents de 2018

Le contexte était jugé par les deux clubs particulièrement compliqué. Après les incidents au Vélodrome lors du match entre l’OM et Galatasaray, le club marseillais, dans le viseur de l’UEFA, craignait que ces deux matchs contre la Lazio soient le théâtre de nouveaux débordements. Un contentieux existe entre les supporters des deux clubs. En octobre 2018, des incidents avaient notamment eu lieu dans le centre-ville de Marseille la veille de la rencontre en C3.

Dans la même logique de prévention, il n’y aura pas non plus de supporters marseillais en Turquie pour le déplacement à Galatasaray. A la fois pour des raisons de sécurité mais aussi de restrictions sanitaires. Au final, les trois matchs européens de l’OM à l’extérieur se seront disputés sans supporter marseillais lors de cette phase de poule de Ligue Europa. Ce qui crée forcément beaucoup de frustration et d’amertume chez les fans marseillais, déjà interdits de déplacement en Ligue 1 jusqu’à la trêve de Noël.

Une demande est aussi en cours pour éviter que des supporters russes du Lokomotiv Moscou se déplacent à Marseille, le 9 décembre prochain. A noter enfin qu’il n’y aura probablement pas de supporters parisiens au vélodrome pour le OM-PSG du 24 octobre. La décision sera officialisée prochainement.