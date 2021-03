Ligue Europa: sur quelle chaîne regarder le choc Manchester United-AC Milan ?

L’Europa League reprend ses droits ce jeudi soir, avec les huitièmes de finale aller et un choc très attendu entre Manchester United et l’AC Milan. La rencontre sera à suivre à partir de 18h45 sur RMC Sport 1, mais également sur RMC Story.

Les huitièmes de finale de la Ligue Europa édition 2020-2021 ne pouvaient pas mieux débuter. On pourrait même croire que c’est une troisième soirée de Ligue des champions qui s’ouvre ce jeudi soir à 18h45 sur RMC Sport 1 et RMC Story. D’un côté Manchester United, qui compte trois C1, une C3 et une Supercoupe d’Europe à son palmarès ; de l’autre, l’AC Milan deuxième club le plus titré de l’histoire de la Ligue des champions avec sept trophées. Une affiche de rêve entre deux équipes habituées aux sommets européens et qui sont à couteaux tirés, avec cinq victoires chacune sur leurs dix duels.

>>> Abonnez-vous à RMC Sport et profitez en exclusivité de la Ligue Europa.

C’est également une rencontre toujours spectaculaire et rythmée : 17 buts marqués lors des quatre derniers affrontements, soit 4.25 buts par match en moyenne. La dernière confrontation entre les deux équipes, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions 2009-2010, s’est conclue sur une large victoire 4-0 des Mancuniens. Pour ce match aller, Manchester sera privé de Paul Pogba et David de Gea, tandis que Milan devra, entre autres, faire sans Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu et Ante Rebic. Cette rencontre sera également à suivre dans le Multizone sur RMC Sport 3, qui présentera aussi le match entre l’Ajax et les Young Boys de Berne à partir de 19h. Tombeurs de Lille, dernière équipe française, au tour précédent, les Amstellodamois font figure de favoris mais peuvent se faire surprendre par une équipe qui a éliminé le Bayer Leverkusen en 16e de finale.

La joie du milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam, Davy Klaassen, après avoir ouvert le score contre Lille, lors du 16e de finale retour de la Ligue Europa, le 25 février à Amsterdam © JOHN THYS © 2019 AFP

Arsenal pour une revanche

A partir de 21h sur RMC Sport 1, les Gunners affronteront l’Olympiacos, avec comme objectif de se qualifier pour effacer la déconvenue de l’an dernier. En effet, la saison passée, Arsenal s’était fait éliminer par l’équipe grecque en 16e de finale de l’Europa League, au terme d’une surprenante défaite 2-1 à domicile, au bout de la prolongation. ‘C’était une défaite très difficile à avaler, c’était très cruel’, a confié Mikel Arteta, le coach des Gunners. Ce match sera également à suivre dans le Multizone, sur RMC Sport 3.

Arsenal © Iconsport

Le programme complet des huitièmes de finale de Ligue Europa

Manchester United- AC Milan à 18h45 en direct sur RMC Sport 1

Ajax-Young Boys à 19h en direct sur RMC Sport 2

Slavia Prague-Glasgow Rangers à 19h en direct sur RMC Sport 4

Dynamo Kiev-Villarreal à 19h en direct sur RMC Sport 5

Arsenal-Olympiakos à 21h sur RMC Sport 1

Dynamo Zagreb-Tottenham à 21h sur RMC Sport 2

Roma-Donetsk à 21h sur RMC Sport 4

Grenade-Molde à 21h sur RMC Sport 5

Le multizone à 19h puis 21h sur RMC Sport 3