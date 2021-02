Ligue Europa: sur quelle chaîne regarder Lille-Ajax

Lille-Ajax Amsterdam, c’est l’un des chocs des 16emes de finale aller de la Ligue Europa ce jeudi soir. Un choc à suivre à 21h en direct sur RMC Sport 1 et mais aussi en clair sur RMC Story. La chaîne de la TNT diffusera aussi l'émission L'After juste après la rencontre.

Après deux soirées exceptionnelles en Ligue des champions avec un Barça-PSG de rêve, place à la Ligue Europa. Les seizièmes de finale aller se déroulent ce jeudi soir avec comme principale affiche Lille-Ajax Amsterdam à 21h au stade Pierre-Mauroy. Une rencontre à suivre en exclusivité sur RMC Sport 1 mais aussi en clair sur RMC Story à partir de 20h40.

Pour l’événement, la chaîne 23 de la TNT consacrera son antenne au foot et à la Ligue Europa jusqu'à minuit puisque L’After avec Gilbert Brisbois, Jérôme Rothen et Daniel Riolo sera aussi diffusé en direct sur RMC Story (et toujours sur l’antenne de RMC bien sûr), après le match des Dogues.

Ce choc qui ne manque pas de piment. La saison passée, l’équipe de Christophe Galtier, encore un peu tendre, s’était cassée les dents sur le géant néerlandais en phase de poules. Cette fois-ci, si l’Ajax domine le championnat des Pays-Bas, le LOSC est aussi aux commandes de la Ligue 1. C’est donc une opposition entre leaders qui se joue ce jeudi soir à Lille.

Galtier: " Pas un joueur ne veut manquer une minute de cette compétition"

Pour Christophe Galtier, il n’est pas question de délaisser la Ligue Europa pour se concentrer sur la lutte pour le titre de champion de France: "C'est une compétition importante, a indiqué l'entraîneur lillois en conférence de presse d'avant-match. Même si j'avais la sensation de dire qu'il faut faire attention, posez la question aux joueurs sur les matchs de Ligue Europa. Pas un ne veut manquer une minute de cette compétition. C'est bien évidemment un calendrier chargé, mais c'est une chance", a-t-il ajouté, à quatre jours du déplacement à Lorient en Ligue 1. "Quand vous êtes entraîneur, joueur ou jeune joueur à 20 ans, en pleine forme, c'est un privilège de pouvoir enchaîner les matchs de championnat, de Coupe de France et européens. C'est une exposition importante pour les joueurs. Ils ont tous envie d'enchaîner tous les matchs."