Ligue Europa: sur quelles chaînes regarder Manchester United-Roma et Villarreal-Arsenal

Après la Ligue des champions, place aux demi-finales de la Ligue Europa ce jeudi soir avec les chocs entre Manchester United et l’AS Roma ainsi qu’entre Villarreal et Arsenal (21h). Deux rencontres à suivre en direct sur les antennes de RMC Sport.

Encore une soirée cinq étoiles pour les amoureux de football. Si vous avez vibré mardi soir avec Real Madrid-Chelsea (1-1) et mercredi avec PSG-Manchester City (1-2) au Parc des Princes, vous ne vous ennuierez pas non plus ce jeudi soir avec les demi-finales de la Ligue Europa. La ville de Manchester sera encore à l’honneur puisque Manchester United, dauphin des Skyblues en Premier League, accueille l’AS Roma (7eme de Serie A) à Old Trafford. Ce choc sera à suivre à 21h en direct sur RMC Sport 1 et en clair sur RMC Story avec aux commentaires Jano Resseguié et Emmanuel Petit.

Les 15 ans de l'After après les demies

L’autre demie verra les Espagnols de Villarreal défier Arsenal à l’Estadio de la Cerámica. Un match marqué par les retrouvailles entre Unai Emery et les Gunners. Le coup d’envoi de Villarreal-Arsenal, c’est aussi à 21h en direct sur RMC Sport 2 avec aux commentaires Samyr Hamoudi et Kévin Diaz. Si vous ne voulez rien manquer des deux demi-finales et les suivre en même temps, le duplex est en direct avec le Multizone sur RMC Sport Live 3 orchestré par Salim Baungally.

Enfin après les matchs, ne manquez pas les 15 ans de l'After, une émission anniversaire exceptionnelle à suivre sur l'antenne de RMC et RMC Story de 23h à minuit.