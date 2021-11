Ligue Europa: un supporter de West Ham perd un doigt dans les célébrations à Genk

Alors que West Ham a ramené un nul de son déplacement à Genk jeudi soir en Ligue Europa (2-2), un supporter du club anglais, présent dans le parcage visiteurs, s'est accidentellement sectionné un doigt en célébrant un but de Saïd Benrahma.

À force de chanter, de hurler, et de pousser leur équipe, les supporters qui font les déplacements à l'étranger en coupe d'Europe y perdent souvent leur voix. Un doigt, c'est un peu plus rare. Et autrement plus embêtant. Cette mésaventure est pourtant arrivée à un fan de West Ham, présent jeudi soir à Genk (Belgique) pour le match de Ligue Europa entre les deux formations (2-2).

Sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters présents dans le parcage anglais ont posté dans la soirée une photo d'un doigt, ou plutôt d'un bout de doigt, posé sur le sol devant les grilles. Sur une vidéo (visible ici, mais un peu dérangeante), on voit même un stadier ramasser le morceau de chair et d'os, à main nue, avant de le déposer de manière assez hallucinante sur une barre métallique. Le tout pendant que des spectateurs appellent à l'aide, et demandent au plus vite de la glace.

Le doigt d'un supporter de West Ham, posé sur les grilles du parcage visiteurs © Capture d'écran

Le supporter a été pris en charge par les secours

La scène, digne d'un canular post-Halloween, est pourtant bien réelle. Selon plusieurs médias anglais, comme le Daily Mail, le fan aurait perdu son doigt en s'accrochant aux grilles pour célébrer le deuxième but de Saïd Benrahma, celui du 2-1 pour les Hammers, en fin de rencontre (82e). Si des témoins ont déploré la lenteur avec laquelle les secours sont intervenus, le supporter en question aurait fini par être pris en charge médicalement, sans que l'on sache si son extrémité a pu être greffée.

Quelques minutes après le but de Benrahma, West Ham a laissé la victoire lui échapper sur un CSC de Tomas Soucek (87e). Après quatre journées dans le groupe H, les Hammers - qualifiés pour le tour suivant - sont tout de même leaders (10 pts), devant le Dinamo Zagreb (6 pts), Genk (4 pts), et le Rapid Vienne (3 pts).

