Ligue Europa: une finale surprise avec Francfort-Rangers

Vainqueurs de West Ham (1-0) et de Leipzig (3-1) jeudi soir en demi-finale retour de Ligue Europa, l’Eintracht Francfort et les Glasgow Rangers s’affronteront en finale le 18 mai à Séville. Les Allemands et les Ecossais tenteront de gagner la 2eme Coupe d’Europe de leur histoire.

Francfort, trop fort pour West Ham

Il n’y a pas eu de miracle pour les Hammers. Après s’être inclinée 2-1 face à Francfort sur sa pelouse lors du match aller, l’équipe anglaise a subi la loi des Allemands, finalistes logiques de cette Ligue Europa. Après avoir fait tomber le Barça, le futur club de l’attaquant nantais Randal Kolo Muani a battu West Ham 1-0 ce jeudi soir lors du match retour. Bien aidé par l’expulsion de Cresswell après seulement 19 minutes de jeu, Francfort, en supériorité numérique, a fait la différence avant la demi-heure de jeu, Santos Borré trompant la vigilance d’Alphonse Aréola. Malgré une fin de match très tendue marquée par l’expulsion de l’entraîneur David Moyes consécutif à un geste d’humeur, plus rien ne bougera. Vainqueur de l’ex-Coupe de l’UEFA en 1980, Francfort tentera de décrocher le 2eme trophée européen de son histoire.

Les Rangers renversent Leipzig

Comme dans un rêve… Les Glasgow Rangers n’ont pas volé leur place en finale de la Ligue Europa. Si les Ecossais avaient plié en fin de match contre Leipzig il y a une semaine, ils ont renversé les Allemands 3-1 lors d’une première période parfaite. L’étonnant latéral anglais James Tavernier ouvre la voie du succès avec son 7eme but en Ligue Europa, ce qui en fait le meilleur buteur de la compétition. Après avoir remis les compteurs à égalité, Glen Kamara inscrit un deuxième but six minutes plus tard (24e, 2-0). Mais l’incontournable Christopher Nkunku relance tout sur une reprise du plat du pied impeccable (70e, 2-1). Dans ce match à rebondissements, alors qu’on pense que Leipzig a pris le dessus, Lundstram, opportuniste, fait exploser l’Ibrox Stadium (80e, 3-1). Comme Francfort, les Glasgow Rangers ont remporté une Coupe d’Europe (la feu-Coupe des vainqueurs de Coupe en1972) et brigueront donc un 2eme titre à Séville.