Nantes: "Je lui dis merci", Kolo Muani répond aux critiques de Kita

Critiqué fin avril sur RMC par le président de Nantes Waldemar Kita, Randal Kolo Muani n’a pas souhaité surenchérir. Engagé avec Francfort, qu’il rejoindra libre en fin de saison, l’attaquant nantais admet qu’il aurait "aimé partir autrement".

Le 25 avril dans Rothen s’enflamme sur RMC, Waldemar Kita avait regretté de ne pas avoir reçu un "merci" de la part de Randal Kolo Muani. "Ce que je regrette, c’est qu’on a un gamin qu’on prend à 15 ans, qu’on nourrit, qu’on loge, à qui on donne une éducation et un contrat professionnel, et qu’on ne nous dise pas merci. (…) Lui c’est un brave garçon, mais c’est autour de lui que c’est compliqué", avait lâché le président du FC Nantes.

L’attaquant français de 23 ans, grand artisan de la bonne saison des Canaris (13 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues) avec qui il disputera la finale de Coupe de France samedi contre Nice (21 heures), quittera le club à la fin de saison. Débarqué à la Jonelière à 17 ans, il va rejoindre la Bundesliga et Francfort pour cinq saisons au terme de son contrat le 30 juin prochain, sans contrepartie financière pour Nantes.

"Je pense que j’ai bien fait de faire ce choix-là"

L’échec d’une prolongation d’un joueur valorisé 15 millions d’euros par Transfermarkt, c’est ce qui explique en partie l'aigreur de son président. "Mon frère m’a dit: tu as vu, il a dit ça et tout... Je lui ai dit : oui, mais pourquoi tu calcules ? Tu vas te fatiguer. Moi, franchement, ça ne m'intéresse pas, a réagi Kolo Muani dans L’Equipe au sujet de la sortie de Kita sur RMC. (…) C’est sa pensée, je ne peux pas dire ce qu’il doit dire. Mais moi, je lui dis merci pour ce que le club a fait pour moi."

Visiblement pas rancunier envers le dirigeant nantais, "RKM" entend surtout conclure son aventure avec les Canaris de la meilleure des manières possible, avant de s’envoler pour l’Allemagne. Un championnat qui doit lui servir de "tremplin" pour la Premier League ensuite. "J’aurais aimé partir autrement. Quand je n’avais vraiment rien, c’est Nantes qui m’a ouvert la porte et tout donné, poursuit-il. Après, c’est la vie. Si on ne s’est pas entendus, tant pis. Il y aura eu un bout de chemin ensemble. Et je pense que j’ai bien fait de faire ce choix-là."

A Nantes depuis 2015, Kolo Muani avait signé son premier contrat pro avec les Canaris en juin 2017. Durant sa période au club, il aura réussi à atteindre l’équipe de France Espoirs et à participer aux JO avec le groupe France des André-Pierre Gignac, Florian Thauvin et autre Téji Savanier.