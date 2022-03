Ligue Europa: violents affrontements entre ultras de West Ham et Francfort à Séville

Des affrontements ont éclaté mercredi soir dans les rues de Séville entre des ultras de West Ham et de l'Eintracht Francfort, tous deux à Séville pour le compte de la Ligue Europa.

La soirée était mouvementée mercredi à Séville. Si le Bétis s'est incliné 2-1 face à l'Eintracht Francfort en 8es de finale aller de la Ligue Europa, un autre match, beaucoup moins joyeux, a eu lieu dans les rues andalouses. En effet, selon le Daily Mail et le Telegraph, un groupe de supporters de West Ham, qui affrontera le FC Séville ce jeudi à Sanchez-Pizjuan (18h45), a été pris à partie par des ultras de Francfort.

Des images relayées par des journalistes espagnols sur les réseaux sociaux montrent les fans du club allemand, armés de bâtons, attaquer les fans de West Ham devant un bar, ces derniers répliquant avec des bouteilles et des verres. Les médias britanniques rapportent également que des balles en caoutchouc auraient été utilisées.

La raison de cette rixe, rapidement maîtrisée par la police espagnole, n'est pas connue pour le moment.

Ce n'est pas la première fois que des fans anglais sont impliqués dans des heurts autour de matchs de Coupe d'Europe ces dernières années. La finale de la Ligue des Champions 2020/2021 à Porto avait été marquée par de violents affrontements entre les supporters de Manchester City et de Chelsea. Les avant-matchs entre l'AC Milan et Liverpool en décembre dernier et entre l'Atalanta Bergame et Manchester United en novembre ont également été mouvementés.

Sur le terrain, l'Eintracht s'est imposé grâce à des réalisations de Filip Kostic (14e) et de Daichi Kamada (32e), malgré l'égalisation du Français Nabil Fékir à la demie-heure de jeu. Le match retour aura lieu en Allemagne le jeudi 17 mars (21h).