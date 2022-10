PSG: pour Rothen, Galtier doit changer de schéma tactique

Au lendemain du match de Ligue des champions Benfica-PSG (1-1), Jérôme Rothen est revenu sur les choix tactiques de Christophe Galtier dans Rothen s’enflamme sur RMC.

Comment mettre la MNM dans les meilleures conditions ? C’est la question que se pose Christophe Galtier depuis son arrivée au PSG. Si le trio Messi-Neymar-Mbappé brille depuis la reprise, la sortie des Parisiens mercredi face à Benfica (1-1) en Ligue des champions a une nouvelle mis en lumière les difficultés défensives des champions de France, notamment sur les attaques rapides de ses adversaires.

Observateur attentif, Jérôme Rothen estime que le schéma en 3-4-3 est parfois limité. "Le dispositif doit évoluer, a-t-il indiqué dans Rothen s’enflamme jeudi sur RMC. Quand le niveau s’élève, on a l’impression qu’elle (l'équipe) est trop déséquilibrée, qu’elle concède trop d’occasions. Hier (mercredi), il a fallu Jésus (Donnarumma) dans les buts pour empêcher Benfica de marquer et d’avoir un résultat plus favorable qu’un match nul. Cela fait partie du jeu. Avoir un grand gardien est important c’est vrai."

"Les pistons sont très haut et on ne les utilise pas"

Et Rothen de poursuivre : "Il faut peut-être revenir avec un schéma plus classique, c’est-à-dire à quatre derrière avec un renfort au milieu. Je n’étais pas spécialement pour ça au départ mais les trois de devant sont indéboulonnables. Quand tu joues à trois derrière, je ne sais pas si les pistons sont offensifs. Ce qui est sûr c’est que le ballon ne passe pas par eux. Qu’ils sont très haut sur le terrain mais on ne les utilise pas. Même eux se cherchent ! En étant haut, quand tu perds le ballon, il y a quasiment cinq joueurs éliminés. Et là, le déséquilibre se fait et il est important." Christophe Galtier peut-il revenir à un classique 4-3-3 ? Réponse samedi soir (21h) à Reims.