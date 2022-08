Pays-Bas: comment Xavi Simons a retrouvé des couleurs au PSV Eindhoven

Non-conservé par le PSG, Xavi Simons réalise un début de saison exceptionnel avec le PSV Eindhoven et affole les statistiques. Une belle revanche pour celui qui n’a pas réussi à se faire une place au sein du groupe parisien.

Sa nouvelle démonstration lors de l’éclatante victoire du PSV Eindhoven face à l’Excelsior Rotterdam (6-1) résume parfaitement le début de saison de Xavi Simons. Non conservé par le PSG à l’issue de la saison 2021-2022 où il n’avait disputé que neuf matchs toutes compétitions confondues, le joueur de 19 ans a inscrit un doublé en moins de 30 minutes, portant à quatre son nombre de buts depuis le coup d’envoi du championnat néerlandais. Ajoutez à cela deux passes décisives et vous obtenez un Xavi Simons décisif six fois en trois rencontres.

À peine arrivé et déjà dans l’histoire de l’Eredivisie, en devenant le premier joueur du XXIe siècle à afficher de telles statistiques en début d’exercice. Le natif d’Amsterdam a même déjà rempli son armoire à trophée en remportant la Supercoupe des Pays-Bas au terme d’un match spectaculaire face à l’Ajax (5-3). Une partie où il avait trouvé le chemin des filets après être entré en jeu à la 73e minute.

“Pour son âge, il est déjà au-dessus"

L’ancien pensionnaire de la Masia est devenu un homme de base de Ruud Van Nistelrooy et participe pleinement à l’excellent début de saison de son équipe, toujours invaincue en championnat (trois victoires en trois matchs) et ce, malgré l’élimination précoce en barrage de la Ligue des champions face aux Glasgow Rangers. Un investissement salué par l’entraîneur du PSV.

“J’ai vu des séquences merveilleuses. Tout le monde attend de lui qu'il fasse la différence avec le ballon, estimait van Nistelrooy auprès de Voetbal International. Il peut le faire avec sa technique et il a les qualités pour choisir la bonne zone. Mais on a aussi vu qu'il est très rapide dans les duels. […] Quand Xavi perd le ballon, il switche très rapidement. Il a des qualités fantastiques. Il sait ce qu'il veut. Il a déjà vécu deux fois à l'étranger et il a emmagasiné cette expérience avec lui. Pour son âge, il est déjà au-dessus."

Un rôle bien précis

Son éclosion aux Pays-Bas n’est pas vraiment une surprise puisque l’ancien parisien évolue dans un championnat résolument offensif et taillé pour lui. S’il demande encore à grandir, Xavi Simons connaît sa mission pour arriver en ce sens. "Avant de signer au PSV, j'ai beaucoup parlé avec l'entraîneur, expliquait l'intéressé au moment de son arrivée auprès d'ESPN. Il a été très clair en me disant ce qu'il attendait de moi : créer le danger en évoluant juste derrière l'attaquant de pointe."

Avec ses performances sur le rectangle vert, le jeune joueur montre qu’il est plus qu’un produit marketing, lui qui totalise à lui seul 4,2 millions d’abonnés sur Instagram. À titre de comparaison, le PSV n’en compte que 693.000.

Un retour au PSG envisageable ?

Exilé très tôt en Espagne, érigé en star de la Masia lors de sa formation au Barça, Xavi Simons envoie un message fort au PSG, qui ne lui a jamais réellement donné sa chance avec l’équipe première malgré de belles prestations avec les U19. Mais le club de la capitale n’a pas totalement laisser tomber le dossier.

Il en garde même la main, puisqu’après un accord avec le PSV, Paris a fait intégrer une clause de rachat de quatre millions d’euros activable à l’issue de la saison dans le contrat de l’ancienne pépite de la Masia, comme le révélait RMC Sport il y a quelques semaines. Lié au club néerlandais jusqu’en 2027, l’option de revoir Xavi Simons porter la tunique parisienne n’est donc pas à exclure. Mais à l’instant T, le joueur de 19 ans laisse exploser son talent dans un championnat qui lui sied à merveille.