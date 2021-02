Ligue 1: accroché par Brest, Lille laisse le PSG se rapprocher dangereusement

Impuissant contre Brest (0-0) ce dimanche à domicile, avec aucun tir cadré (sur 14 tentés), lors de la 25e journée, le LOSC reste leader de la Ligue 1 mais se retrouvé talonné au classement par le PSG.

La belle opération de cette 25e journée, elle est pour le PSG. Compte tenu des affiches qui étaient proposées, on pouvait légitimement penser que les positions au classement seraient figées à l’issue de ce week-end. Bien au contraire, elles se sont resserrées. Et Lille mais surtout Lyon ont perdu gros dans la course au titre, en laissant le club de la capitale s’intercaler entre eux à l’entame de la dernière ligne droite. Au lendemain de la défaite surprise des Lyonnais à domicile, contre Montpellier (1-2), Lille n’est pas parvenu à se défaire du Stade Brestois, qui a tenu tête au leader du championnat de France (0-0), au stade Pierre-Mauroy.

Lille a sérieusement patiné

Certes, Lille conserve son trône et reste seul leader avec un point d’avance sur son plus proche poursuivant, mais le PSG, vainqueur en ouverture de la 25e journée, en est bien le grand gagnant. Après avoir dominé en première période sans toutefois parvenir à cadrer un seul de ses quatre tirs, le LOSC a accentué la pression dans le camp brestois. Jonathan David, l’homme en forme côté lillois, a pensé offrir un succès poussif à son équipe peu après l’heure de jeu (68e), mais le Canadien s’est finalement vu refuser son but pour une faute de main de José Fonte, le défenseur portugais.

Lille a poussé très fort en fin de match, les corners se sont enchaînés (9 au total pour Lille dans ce match), mais Brest n’a pas été davantage inquiété, les hommes de Christophe Galtier n’ayant finalement jamais réussi à cadrer le moindre tir (sur 14 tentatives), signe que les Dogues ont bien été muselés par des Brestois lucides dans la difficulté. Après six succès consécutifs dans le championnat de France, Lille est freiné au pire des moments, alors que se profile une semaine importante en Coupe d’Europe avec la réception de l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa (jeudi prochain à 21h, sur RMC Sport).