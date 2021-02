Lille-Ajax: le groupe lillois avec trois absents

Le LOSC est privé de Xeka, André (suspendus) et Yilmaz (blessé) pour le seizième de finale de Ligue Europa qui l'oppose jeudi soir (sur RMC Sport 1 et RMC Story) à l'Ajax. En conférence de presse, Christophe Galtier a déclaré avoir déjà son onze de départ en tête.

C'est sans Burak Yilmaz, blessé, ni Xeka et Benjamin André, suspendus, que le LOSC va recevoir jeudi l'Ajax, à l'occasion des seizièmes de finale aller de la Ligue Europa (21h en exclusivité sur RMC Sport 1 et RMC Story). Le groupe retenu par Christophe Galtier a été dévoilé mercredi soir.

En conférence de presse, Christophe Galtier a d'ores et déjà fait savoir qu'il n'avait aucun doute sur son onze de départ. "Mes choix sont faits, les joueurs connaissent mes choix", a-t-il assuré, avant d'annoncer sans surprise que Renato Sanches et Boubakary Soumaré seraient alignés dans l'entrejeu. Ce qui devra obliger le Portugais, encore en délicatesse physiquement, à faire preuve d'une "bonne gestion de ses efforts", selon son coach.

Les récents événements ont quelque peu changé la donne pour l'Ajax, privé de trois joueurs majeurs. Le gardien André Onana est suspendu un an pour dopage, l'attaquant Sébastian Haller n'est pas qualifié à cause d'une bourde administrative et le prometteur milieu Ryan Gravenberch est suspendu.

"Que ce soit avec leur 11 majeur ou l’absence de ces trois joueurs majeurs, l’Ajax ne se pose pas de questions sur sa manière d’évoluer, d’attaquer. Ca reste une équipe de très haut niveau même s’ils ont trois joueurs majeurs absents", a néanmoins prévenu Christophe Galtier.

Le groupe du LOSC:

Karnezis, Maignan, Chevalier - Celik, Djalo, Botman, Fonte, Pied, Reinildo, Bradaric - Bamba, Ikoné, Sanches, Araujo, Soumaré - David, Yazici, Lihadji, Weah, Ascone.