Lille-Ajax: Timothy Weah "dégouté et énervé" après la défaite du LOSC

Buteur en fin de rencontre, l’ailier de Lille Timothy Weah n’a pu empêcher le LOSC de s’incliner en fin de rencontre face à l’Ajax (1-2), jeudi, en 16eme de finale aller de Ligue Europa.

C’est un Timothy Weah contrarié qui s’est présenté jeudi soir en zone mixte. En ouvrant le score à la 72eme minute face à l’Ajax, le milieu offensif lillois pensait avoir fait le plus gros du travail à l’occasion de ce 16eme de finale de Ligue Europa. Erreur. L’équipe de Christophe Galtier s’est sabordée en fin de rencontre, les Néerlandais parvenant à égaliser (Tadic sur penalty, 87e), puis à prendre l’avantage deux minutes plus tard (Brobbey). Rageante, cette défaite 2-1 au stade Pierre-Mauroy place le LOSC dans une très mauvaise posture avant le match retour dans une semaine aux Pays-Bas.

"Vite penser à autre chose"

"Je suis déçu. On est tous un peu dégouté et énervé, mais c'est le foot..., a déploré Timothy Weah après la rencontre. Il faudra vite rebondir pour le prochain match en Ligue 1. C'était un match dur, on a beaucoup défendu en première mi-temps et après avoir marqué on devait bien défendre mais on a pris deux buts bêtes... Il faut vite penser à autre chose et à ce match à Lorient dimanche. L'Ajax a très bien joué, mais on a marqué en premier et après le penalty, on s'est un peu relâché et on aurait dû rester concentré. C'était un match de niveau Ligue des champions et on doit rester plus concentré et déterminé."

