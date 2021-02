Lille-Ajax: Galtier mécontent de l'attitude de ses joueurs en fin de match

Au micro de RMC Sport après la défaite 2-1 du LOSC contre l'Ajax en seizièmes de finale aller de la Ligue Europa, Christophe Galtier a déploré le relâchement mental de ses joueurs dans les dernières minutes. Il a par ailleurs jugé "très faible" la prestation de son équipe en première période.

"On est complètement sortis du match". Christophe Galtier a exprimé sa déception au micro de RMC Sport, ce jeudi soir après la défaite 2-1 du LOSC contre l'Ajax. Ses joueurs avaient pourtant pris l'avantage à la 72e minute, grâce à un but opportuniste de Timothy Weah. Sauf qu'un penalty litigieux a non seulement permis aux Néerlandais d'égaliser, mais a aussi perturbé les Lillois.

"Je trouve que le penalty est très sévère. Mais à partir du moment où il est sifflé, on doit rester concentrés. On doit rester dans le match", a réagi l'entraîneur des Dogues.

"C'est une déception, une chose qu'on doit vite corriger, a prévenu Christophe Galtier. Les joueurs cadres doivent rester calmes. On se fait sanctionner en quelques minutes, même si je sais qu'on n'a pas été à notre niveau et que l'Ajax a joué un très bon football. On a le bonheur de mener, on prend ce penalty dur à encaisser, mais on doit rester dans le match... On s'est complètement désorganisés. Même à 2-1, on est complètement ouverts alors que la qualification se joue sur deux matchs. C'est une déception, mais une leçon qu'on doit tous retenir".

"On a été très faibles"

Quant à la prestation de son équipe, nettement dominée par l'Ajax sur le reste du match, Christophe Galtier admet qu'il s'attendait à voir autre chose: "En première mi-temps, on a été très faibles. Par rapport à ce qu'on avait prévu, on n'a pas retrouvé ce qu'on souhaitait voir, notamment dans notre premier rideau défensif. On a manqué de rythme, on rendait tout suite".

"De la nervosité, de l'appréhension? Je ne sais pas, on verra demain. On aura les explications avec les joueurs. Cela a été mieux en deuxième période. On a eu un peu plus de maîtrise, ça me paraissait mieux. On a le bonheur de marquer sur une erreur individuelle et patatra", a ajouté Christophe Galtier, désireux que son groupe soit "différent dans les attitudes et la qualité de jeu" au retour prévu le 25 mars (en exclusivité sur les antennes de RMC Sport).