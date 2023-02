Ligue Europa: le résumé vidéo du choc Barça-Manchester United, avec une deuxième période de folie

Le FC Barcelone et Manchester United se sont quittés dos-à-dos ce jeudi soir en barrage aller de Ligue Europa (2-2). Si aucune équipe n'est parvenue à prendre une véritable option pour les 8es de finale, ce choc européen a tenu toutes ses promesses.

Le remake de la finale de Ligue des champions 2009, à l'époque remportée 2-0 par le club catalan, n'a cette fois-ci pas choisi son camp. Opposés au Camp Nou dans un énorme sommet européen ce jeudi soir en barrage aller de Ligue Europa, le FC Barcelone et Manchester United se sont quittés dos-à-dos à l'issue d'un match extrêmement enlevé (2-2).

Après un premier acte très rythmé pendant lequel les deux équipes ont eu plusieurs grosse situations pour ouvrir le score, ce choc s’est décanté au retour des vestiaires. Sur un corner très bien frappé par Raphinha, Marcos Alonso est trouvé au second poteau et place une tête imparable à bout portant (1-0, 50e).

Une deuxième période de folie

Malgré ce gros coup sur la tête, Manchester United réagit immédiatement et renverse tout avant l’heure de jeu. Trouvé en profondeur, Marcus Rashford s’en va tromper Ter Stegen pour inscrire son 11e but toutes compétitions confondues depuis le début de l'année civile, soit plus que tout autre joueur du top 5 européen (1-1, 53e). Six minutes plus tard, à la suite d’un cafouillage dans la surface, le ballon rebondit sur Jules Koundé, buteur malheureux contre son camp (1-2, 59e).

Déjà passeur décisif sur l'ouverture du score, Raphinha est cependant venu sauver le bateau Blaugrana dans le dernier quart d'heure. Le centre enroulé de l'ancien Rennais à destination de Robert Lewandowski n'est finalement pas touché par l'attaquant polonais et trompe David De Gea, piégé par la trajectoire du ballon (2-2, 76e).

Les deux équipes ont désormais rendez-vous jeudi prochain à Old Trafford (21h sur RMC Sport) pour le match retour, avec les 8es de finale en ligne de mire. Entre-temps, le Barça accueillera Cadix pour tenter de préserver sa première place de Liga dimanche (21h), tandis que Manchester United défiera Leicester à domicile un peu plus tôt dans la journée (15h).