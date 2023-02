Manchester United-Barça: "Nous n’avons pas été à la hauteur", tranche Xavi

Le FC Barcelone a quitté la scène européenne ce jeudi. Après avoir été sorti de la Ligue des champions en fin d’année dernière, le Barça a été éliminé dès les barrages de la Ligue Europa par Manchester United. Xavi dresse pourtant un constat positif après cette sortie de route.

Le FC Barcelone n’y arrive plus en Europe. Depuis le départ de Lionel Messi à l'été 2021, le constat est simple : Barcelone ne sort plus des phases des groupes en Ligue des champions et quitte également prématurément la Ligue Europa. L’an passé, les Catalans avaient été éliminés en quart de finale de la C3 par l’Eintracht Francfort (1-1, 2-3). Une double défaite pour les Blaugranas submergés au Camp Nou par une vague de supporters allemands. Cette saison, la sortie de piste européenne est encore plus précoce avec une élimination dès les barrages de la Ligue Europa ce jeudi face à Manchester United (2-2, 1-2).

"Le sentiment est que nous avons été meilleurs que la saison dernière. L'Inter (en phase de poules), United... nous avons joué contre de grandes équipes mais nous n'avons pas été à la hauteur", a tranché Xavi après le revers à Old Trafford.

Xavi estime que le Barça est en progrès

"Nous aurions pu mener 2-0. C’est la Coupe d’Europe, ça se joue à des petits détails", a pourtant poursuivi un entraîneur catalan qui a choisi de ne pas accabler ses ouailles, avec l’assurance que son Barça est en progression.

"Cette année, nous avons affronté le Bayern, l'Inter… Nous avons été meilleurs. Nous avons été au niveau de cette rencontre (face à Manchester United). L'année prochaine, nous devons nous améliorer. Nous reviendrons plus forts. Il faut être très autocritique et réfléchir à ce qui doit être amélioré. Nous ne sommes peut-être pas satisfaits, mais il y a eu un changement exponentiel par rapport à l'année dernière", estime Xavi. Une vision positive pour un club qui devra encore attendre encore au moins une saison pour retrouver sa place en Europe.