Mercato: "C'est sa maison, les portes sont ouvertes", lance Xavi sur un retour de Messi au Barça

En conférence de presse, Xavi a affirmé que les portes du Barça étaient toujours "ouvertes" pour Messi, dont le contrat au PSG s'achève en fin de saison.

Xavi s'imagine-t-il entraîner son ancien coéquipier Lionel Messi la saison prochaine au Barça? Dans une déclaration faite en conférence de presse, l'entraîneur catalan a donné un peu plus d'épaisseur aux rumeurs concernant l'avenir de l'attaquant argentin de 35 ans, en fin de contrat cette saison au Paris Saint-Germain.

"J'ai déjà dit qu'il s'agit de sa maison et que ses portes sont ouvertes. (...) Le meilleur footballeur du monde et de l'histoire aura toujours sa place", a déclaré Xavi, selon la retranscription de Sport, avant son barrage retour de Ligue Europa contre Manchester United. "C'est un ami et nous sommes en contact permanent, a ajouté l'entraîneur catalan. À partir de là, cela dépendra beaucoup de lui, de ce qu'il veut faire à l'avenir, de ce qui convient au club... Mais il est clair que c'est sa maison, il n'y a aucun doute là-dessus".

Des discussions toujours en cours à Paris

Ces dernières heures, la presse catalane a évoqué l'existence d'une réunion entre Joan Laporta, président du FC Barcelone, et Jorge Messi, père et agent du joueur. Un rendez-vous qui survient quelques semaines après la déclaration polémique d'un des frères de Messi, affirmant qu'un retour en Catalogne relevait presque de l'impossible.

En parallèle, l'entraîneur de l'Inter Miami aux États-Unis a ouvertement confié son doux rêve d'obtenir la signature du septuple Ballon d'or. En ce qui concerne le PSG, une prolongation de contrat est toujours discutée. Mais comme le racontait RMC Sport, aucune décision ne sera prise à la hâte, d'autant que le club pense à dissoudre la "MNM" tout en gardant Kylian Mbappé au coeur du projet.