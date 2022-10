Manchester United: l'avertissement de Ten Hag à Antony après sa toupie inutile

Voué aux gémonies pour avoir réalisé son dribble fétiche (la toupie avec le ballon) contre le Sheriff Tiraspol, Antony a été averti, mais pas accablé, par son entraîneur Erik ten Hag.

La prochaine fois, Antony ferait mieux de réussir la passe qui suit. Critiqué et moqué pour sa toupie suivie d'une perte de balle lors du match de Manchester United contre le Sheriff Tiraspol, jeudi soir en Ligue Europa, le Brésilien a été averti par Erik ten Hag. "Je n'ai pas de problème avec ça, tant que c'est utile", a déclaré l'entraîneur néerlandais après la rencontre, remportée 3-0 par les Red Devils.

"Je demande plus de sa part, a-t-il ajouté, selon la retranscription d'ESPN. Plus de courses dans le dos, plus de présence dans la surface, plus de jeu dans les derniers mètres. Quand il y a un geste technique comme ça, c'est bien tant que c'est utile. Si vous ne perdez pas la balle, alors c'est OK. Mais si c'est un geste technique pour faire un geste technique, alors je le reprendrai".

Scholes: "C’est tout simplement ridicule"

Juste après l'action en question, et d'après les images de télévision, Erik ten Hag a semblé ne pas être emballé par ce qu'il venait de voir. Ce qui a fait dire au légendaire milieu mancunien Paul Scholes, consultant pour la télévision britannique: "C’est tout simplement ridicule, c’est de la frime. Regardez la réaction d’Erik ten Hag, ça résume tout".

À la mi-temps, soit peu après cette toupie, Antony a dû céder sa place à Marcus Rashford. Ce dernier s'est montré plus efficace, en inscrivant le but du 2-0 pour Manchester United.