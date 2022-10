Manchester United-Sheriff: Antony très critiqué après avoir fait son dribble "toupie"

Lors du match de Ligue Europa ce jeudi entre Manchester United et le Sheriff Tiraspol (3-0), Antony s'est lancé dans un dribble improbable. Ce qui lui a valu de grosses critiques, notamment de la part de Paul Scholes.

Scène assez improbable ce jeudi soir à Old Trafford. On joue la 38e minute de jeu entre Manchester United et les Moldaves du Sheriff Tiraspol lorsque le ballon atterrit dans les pieds d’Antony côté droit. L'attaquant brésilien n’est pas attaqué. Il peut déborder pour aller chercher un centre, tenter de provoquer la défense adverse ou s’appuyer sur un coéquipier en retrait. Lui préfère effectuer… "une toupie".

Scholes : "C'est ridicule"

Un dribble qu’il réalise d’habitude à l’entraînement. Pas en plein match. Pas en Ligue Europa alors que le score est de 0-0. Après avoir tourné sur lui-même, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a en plus raté sa passe. Une action qui lui a valu de grosses critiques en Angleterre. "C’est tout simplement ridicule, c’est de la frime. Regardez la réaction d’Erik ten Hag, ça résume tout. Ça n’amuse personne. Il y a 0-0 et en plus il perd le ballon derrière", a déploré la légende mancunienne Paul Scholes sur le plateau de la chaîne de télévision BT Sport.

Un avis partagé par l’ancien attaquant gallois Robbie Savage : "C’est gênant. C’est même ridicule. Moi à la place de son entraîneur je ne suis pas content." "Si tu veux faire ça, il faut que la passe soit bonne derrière. On ne fait pas ça à 0-0. On ne le fait même pas quand on gagne 3-0 ou 4-0. Il faut montrer du respect pour l’adversaire", a ajouté l’ex-milieu de terrain Owen Hargreaves, lui aussi passé chez les Red Devils.

Dans ce match, qui a vu Antony être remplacé dès la mi-temps (une sanction de ten Hag ?), Manchester United a fini par l'emporter 3-0 grâce à des buts de Diogo Dalot, Marcus Rashford et Cristiano Ronaldo.