Manchester United: la malchance poursuit Maguire, auteur d'un improbable CSC en Ligue Europa

Entré en jeu pour remplacer Raphaël Varane, Harry Maguire, déjà régulièrement ciblé par les critiques, a encore vécu une incroyable moment de malchance en marquant son camp face au FC Séville (2-2) jeudi en quart de finale aller de la Ligue Europa.

Rien n’est décidément épargné à Harry Maguire (30 ans). Régulièrement ciblé par les critiques et les moqueries, le défenseur de Manchester United a vécu un nouveau cauchemar jeudi lors du quart de finale aller de la Ligue Europa entre Manchester United et le FC Séville (2-2).

Entré en jeu à la mi-temps du match pour remplacer Raphaël Varane, blessé, le défenseur a offert l’égalisation au FC Séville dans le temps additionnel de la rencontre (92e) d’un improbable but son contre son camp. Et il n’y peut pas grand-chose.

"Le footballeur le plus malchanceux du monde"

L’international anglais (55 sélections, 7 buts) s’est retrouvé sur la trajectoire complètement dévissée et hors cadre d’une tête de Youssef El-Nesyri. Le ballon a rebondi sur son visage avant de prendre à contre-pied David De Gea, impuissant. Après avoir mené 2-0 et s’être procurés plusieurs occasions pour accentuer leur écart, les Red Devils ont concédé le match nul sur deux CSC. Si le premier porte la responsabilité de Tyrell Macia, le second de Maguire est frappé du sceau de la malchance.

Il tombe au cœur d’une saison compliquée pour le défenseur le plus cher de l’histoire (87 millions d’euros en 2019) régulièrement pris à partie par les fans de Manchester pour sa maladresse. Erik ten Hak, son manager, l’a relégué dans la hiérarchie des défenseurs centraux (26 matchs toutes compétitions confondues) derrière Lisandro Martinez et Raphaël Varane. Mais il l’a régulièrement défendu et lui confie même le brassard de capitaine quand il le fait jouer, comme ce fut encore le cas, jeudi.

Le cas Maguire amuse les réseaux sociaux où certains le considèrent comme "le footballeur le plus malchanceux du monde". "C’est toujours sur lui que ça tombe", a ajouté un fan des Red Devils. Paul Scholes, légende du club, n’y voit pas seulement un mauvais tour du destin. L’ancien milieu pointe surtout du doigt l’apathie mancunienne en fin de match. "Cela aurait dû faire trois, quatre ou cinq zéro contre cet adversaire, regrette-t-il sur BT Sport. C'est presque comme s'ils pensaient que c'était trop facile, une promenade dans le parc. On ne peut pas faire ça en Europe et contre Séville, on connaît leur bilan. Séville n'était pas génial en première mi-temps et United jouait si bien. La deuxième mi-temps a été un désastre complet."

Personne ne tombe sur Maguire, héros malheureux de la soirée. Erik ten Hag a simplement regretté une succession d’évènements contraires avec des CSC et les sorties sur blessure de Varane et Lisandro Martinez qui ont contraint Manchester à terminer à 10 puisque tous les changements avaient été effectués.

"Nous avions le match entre nos mains, a remarqué le Néerlandais. Nous menions 2-0 et nous aurions dû marquer un troisième et un quatrième but. Nous avions totalement le match sous contrôle mais nous avons eu des moments de malchance avec des blessures. (…) Ensuite, nous avons eu un autre moment de malchance avec Lisandro Martinez, nous avons terminé à 10, puis nous avons concédé un deuxième but contre son camp. C'est de la malchance et nous devons y faire face." La potentielle grave blessure de Martinez et celle de Varane pourraient offrir du temps de jeu à Maguire en fin de saison, lui qui veut enfin en finir avec la déveine.