Angleterre: Carragher se paye Maguire, "un lapin surpris"

Les performances d'Harry Maguire ne cessent d'inquiéter les amateurs de football d'outre-Manche. Dans sa chronique du Daily Telegraph, Jamie Carragher, l'ancien joueur de Liverpool, a confié son inquiétude et émis de gros doutes sur la présence du défenseur au Mondial.

"Trop souvent, on dirait que le poids du monde repose sur ses épaules, comme s'il était un lapin surpris plus que le défenseur central autoritaire qu'il était", a tristement contaté Jamie Carragher dans sa chronique du Daily Telegraph. L'ancienne légende des Reds est très inquiète des performances du défenseur des Three Lions et tire la sonette d'alarme: "Quand j'ai regardé Maguire lors des deux derniers matchs, je me suis senti désolé pour lui. (...) La sympathie ne le ramènera pas là où il était il y a deux ans."

Maguire est en pleine crise de confiance. Moqué par les fans anglais à l'annonce des deux compositions d'équipes ce lundi avant le match opposant l'Angleterre à l'Allemagne (3-3), Harry Maguire a réalisé une prestation catastrophique. Après avoir concédé un pénalty (transformé par Ilkay Gundogan), le défenseur le plus cher de l'histoire a perdu le ballon qui a amené le deuxième but allemand. De quoi fragiliser un peu plus sa situation.

Sa situation pose problème à deux mois du Mondial

Si Harry Maguire se montre médiocre lorsqu'il joue, un autre problème se pose: il joue peu. Relégué sur le banc à Manchester United, le défenseur de 29 ans ne joue plus régulièrement, et cette situation est jugée intenable: "La critique de sa performance contre l'Allemagne est valable et justifiée et Southgate doit évaluer si Maguire est mentalement bon pour une Coupe du monde, capable de montrer qu'il peut mettre tous les problèmes derrière lui. (...) Dans le passé, c'est quelque chose avec lequel Maguire a lutté. Comment le manager peut-il prendre une décision aussi importante avant le premier match contre l'Iran si Maguire ne joue pas pour son club ?", s'est interrogé Jamie Carragher.

Harry Maguire a la confiance de son entraîneur et de son capitaine

Le niveau d'Harry Maguire inquiète le monde du football et particulièrement les suiveurs anglais, directement impactés par ses performances. Son sélectionneur, Gareth Southghate, et son capitaine, Harry Kane, continuent de croire en lui.

"Harry Maguire a subi une blessure assez importante à la fin, où il a joué encore cinq, dix minutes, sur presque une jambe. Superbe attitude de sa part, je suis vraiment fier de lui pour ça, a souligné son captaine, Harry Kane. Toute erreur individuelle, vous allez être dégoûté. Mais nous sommes une équipe, nous allons nous soutenir les uns les autres."

De son côté, Gareth Southgate a eu une discussion en tête-à-tête avec son défenseur, indique le Daily Mail. Toutes les informations suggèrent que Southgate restera fidèle à Maguire alors qu'il finalise ses plans pour le Qatar. De son côté, le joueur attend ce mardi des nouvelles sur l'étendue de sa blessure musculaire, qui risque de ne rien arranger à sa situation.