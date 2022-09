Angleterre-Allemagne: huées, moqueries et penalty… La nouvelle soirée cauchemar de Maguire

Les spectateurs de Wembley ont pris en grippe Harry Maguire, ce lundi, lors du match de Ligue des nations entre l’Angleterre et l’Allemagne. Son nom a été hué dès la composition des équipes. Et la performance du défenseur de Manchester United n’a rien fait pour calmer la fronde des tribunes…

Ils n’ont même pas attendu de le voir sur le terrain. Dès l’annonce des compositions d’équipe, le nom d’Harry Maguire a été conspué par les spectateurs de Wembley, ce lundi, lors d’Angleterre-Allemagne en Ligue des nations. Malgré la fronde des fans, Gareth Southgate a décidé d’aligner le défenseur de Manchester United aux côtés de John Stones et Eric Dier. Un choix qui n’a pas plu au public londonien. Des chants se moquant de la "p… de grosse tête" de Maguire sont descendus des tribunes.

Et dans cette ambiance hostile, le colosse d’1,94m (plus de 100kg) a encore perdu ses moyens. A la 52e, Harry Maguire a complétement manqué sa relance en rendant le ballon directement à Jamal Musiala, avant de le sécher dans la surface, de manière assez maladroite. Après avoir revu les images, l’arbitre a logiquement accordé un penalty aux Allemands, qu’Ilkay Gündogan s’est chargé de transformer. Un quart d'heure plus tard, Maguire a perdu un nouveau ballon qui a amené le deuxième but (somptueux) de la Mannschaft, inscrit par Kai Havertz (67e).

Des statistiques catastrophiques

De quoi prolonger le calvaire vécu par Maguire ces dernières semaines. Depuis le début de saison, le défenseur de 29 ans a perdu les quatre matchs qu’il a débutés comme titulaire (en club et en sélection). Dans le même temps, Manchester United a remporté les cinq rencontres lors desquelles il était sur le banc au coup d’envoi.

L’ancien joueur de Leicester, recruté à l’été 2019 par les Red Devils (87 millions d’euros), n’a plus remporté le moindre match en tant que titulaire en compétition officielle depuis le 16 avril dernier et une victoire contre Norwich (3-2). Un désert de près de six mois. Il faut d’ailleurs remonter à mi-février pour trouver la trace de son dernier clean-sheet comme titulaire avec son club.