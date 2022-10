Manchester United: Pitrerie, ou panache ? La double toupie d’Antony divise le monde du football

Les débats font rage chez les fans de football depuis la double toupie d’Antony jeudi soir face au Sheriff Tiraspol en Ligue Europa (3-0). D’un côté, les défenseurs du football spectacle. De l’autre, ceux qui estiment qu’une telle action n’apporte absolument rien au jeu. Le tout pour un débat presque philosophique.

Avec seulement une action, il a réussi à éclipser le retour à la compétition de Cristiano Ronaldo. Et c’est déjà un petit exploit. Alors que le quintuple Ballon d’or a été titularisé pour la première fois depuis son coup de sang contre Tottenham et sa mise à l’écart du groupe professionnel, la Toile n’avait qu’un nom à la bouche jeudi soir après la victoire de Manchester United face au Sheriff Tiraspol jeudi soir en Ligue Europa (3-0).

Face aux Moldaves, Antony a déchaîné les passions en se fendant d’une double toupie. À la 38e minute de jeu, alors que le score est de 0-0, l'attaquant brésilien n’est pas attaqué. Il peut déborder pour aller chercher un centre, tenter de provoquer la défense adverse ou s’appuyer sur un coéquipier en retrait. Lui préfère effectuer… une double rotation sur lui-même, avant d’envoyer une passe en six mètres. L’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a l’habitude de réaliser ce geste à l’entraînement et l’avait même déjà effectué en match. Sauf que là, il s’est immédiatement attiré les foudres de nombreux observateurs, et ce avant même que le match soit terminé.

"C’est tout simplement ridicule, c’est de la frime. Regardez la réaction d’Erik ten Hag, ça résume tout. Ça n’amuse personne. Il y a 0-0 et en plus il perd le ballon derrière", a déploré la légende mancunienne Paul Scholes sur le plateau de la chaîne de télévision BT Sport. Un avis partagé par Robbie Savage: "C’est gênant. C’est même ridicule", a appuyé l’ancien Gallois.

"Ne devrions-nous pas être heureux que les joueurs s’expriment ?"

En réalisant ce geste, Antony a divisé les internautes. Sur Twitter, les "pro" et les "anti" toupie sont aussi irréconciliables que des fans de Manchester United et Manchester City. "C’est le genre de geste qui manque aujourd’hui dans le foot" ; "Au moins, il procure des émotions aux supporters" ; "Geste ridicule" ; "On n’est pas au cirque Pinder"... D’un côté, les défenseurs du football spectacle, qui saluent le panache du Brésilien. De l’autre, bien plus nombreux, ceux qui estiment qu’une telle action n’apporte absolument rien au jeu, surtout quand elle est suivie d’une passe ratée.

Sur son site internet, The Athletic pose les bases d’un débat presque philosophique. "La toupie d’Antony: ne devrions-nous pas être heureux que les joueurs s’expriment ?", se demande le très sérieux média anglophone. Tout en soulignant que l’ailier a déjà effectué cette toupie lorsqu’il était à l’Ajax Amsterdam mais que la caisse de résonance était tout simplement moins importante qu’à Manchester, The Athletic estime que c’est justement cette mentalité qui a permis à Antony de se faire un nom. "Il y a sûrement des choses dans le jeu d'Antony qui peuvent être 'corrigées', mais cela semble juste faire partie de son style de football, de la façon dont le Brésilien aborde le jeu. Cette mentalité de freestyleur a permis à Antony de rejoindre l'un des géants de la Premier League et il ne semble pas très ouvert au changement."

Ten Hag: " S'il fait un tour sans raison, je le reprendrais"

Erik ten Hag, qui a sorti Antony à la mi-temps face au Sheriff Tiraspol, a tranché le débat à l’issue de la rencontre. En se rangeant plutôt du côté des sceptiques. "Je n'ai pas de problème avec la toupie tant qu'elle est utile. Mais j'exige plus de lui, plus de courses derrière, plus de dribbles rythmés, plus de domination. Un tour comme celui-ci est agréable tant qu'il est utile et que vous ne perdez pas le ballon. S'il fait un tour sans raison, je le reprendrais."

Jeudi soir, Owen Hargreaves, ancien joueur de Manchester United, a de son côté estimé qu’Antony n’avait tout simplement pas été assez téméraire. "S'il fait ça autour de quelqu'un, je vais bondir de mon siège. Il a parcouru un très long chemin pour être à Old Trafford et montrer cette compétence, mais je veux le voir faire ça plus près de quelqu'un." On n’ose même pas imaginer le séisme sur les réseaux sociaux si Antony fait ça au contact de son vis-à-vis.